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南加海濱432平方英尺小屋 開價1880萬美元 憑什麼？

橙縣訊
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一間位於橙縣拉古那灘（Laguna Beach）的迷你海濱住宅，近期以高達188...
一間位於橙縣拉古那灘（Laguna Beach）的迷你海濱住宅，近期以高達1880萬美元掛牌上市，室內空間僅約432平方英尺。（取自Google Maps截圖）

一間位於橙縣拉古那灘（Laguna Beach）的迷你海濱住宅，近期以高達1880萬美元掛牌上市。儘管室內空間僅約432平方英尺，仍憑藉稀有地段與開闊海景，引發市場高度關注。

沒有臥室 僅1浴室

根據房地產網站資料與KTLA 5電視台報導，這棟位於Marina Drive 1041號的住宅建於1923年。雖然已有百年歷史，但室內配置極其簡單：零臥室、一間浴室，基本上是一間海邊的迷你套房。若以掛牌價計算，其每平方英尺單價高達4萬3519美元。

然而，支撐這筆交易的核心價值並非建物本身，而是其占地約8500平方英尺的稀有土地。負責銷售的房仲Plus Real Estate指出，該地塊地勢平緩且朝向東南，在建築高度受限且地形崎嶇的拉古那海濱，屬於市場上罕見的物件。

俯覽太平洋海岸線

除了土地價值，無敵景觀也是開出千萬美金底氣的原因。Plus Real Estate將此處景觀比擬為「法國蔚藍海岸」，住戶可全天候俯瞰太平洋海岸線，夜晚則能盡收沿岸閃爍燈火。該住宅旁還設有專屬私人樓梯，可直接通往當地知名的Shaw's Cove海灘，享受高度隱私的海灘美景。Plus Real Estate坦言，雖然這間百年小屋目前仍作為臨時度假所使用，但其真正的魅力在於「重建潛力」。這筆高達1880萬美元的開價，實際上是買下一張進入拉古那海灘最核心精華區的「限量門票」。

值得注意的是，周邊房價更凸顯了該物件的開價驚人。鄰近面積大一倍的1051號住宅估值僅1100萬美元，而大兩倍以上的1031號住宅價值也才1640萬美元。相比之下，這間「千萬迷你屋」以極小的面積開出更高的價格，在該區域形成了極為強烈的反差。

價位同30倍大豪宅

同樣花1880萬美元，在其他地方能買到什麼房產呢？根據Zillow的搜尋結果，這筆預算在洛杉磯的隱藏山（Hidden Hills）或比佛利山莊，可購得多棟房屋面積普遍介於8000至1萬3000平方英尺、擁有多間臥室與衛浴的豪宅。相比之下，拉古那灘這間「不到450平方英尺」的小屋顯得極度昂貴。

根據California Post報導，拉古那海灘另一處位於Victoria Drive 2665號的住宅，同樣開價1800萬美元。與僅有432平方英尺的小木屋相比，這棟住宅面積達5342平方英尺，擁有5間臥室、6間浴室，空間足足大了12倍之多，居住條件明顯更加寬敞。

房仲Garrett Rau指出，這棟住宅最大吸引力在於，其位於拉古那海灘北部的精華地段。「教父」女星戴安姬頓（Diane Keaton）過往也曾在該區置產，進一步提升區域吸引力。

共同代理房仲Rob Giem則表示，Victoria Drive 2665號這棟住宅被認為具有「藝術家小屋」背景，其歷史與文化意義亦增添價值。不過他也強調，真正稀缺的是土地本身，「這類機會可能10至20年才會出現一次」。

開發限制近期解禁

根據資料顯示，這棟住宅於2020年成交價為735萬美元，沒想到才過幾年，現在開價直接翻了快一倍。業界分析指出，這主要是因為這塊地的「歷史保存限制」最近被取消了。以前這棟百年小屋不能隨便亂動，但現在限制一拆，買家買下來後就可以直接把舊屋拆掉，原地蓋一棟全新的超級豪宅，這才是這塊地身價暴漲的真正原因。

雖然已經有幾位有錢買家表示想買，但房仲坦言還不急著脫手，目前想等到那個「最合適」的人。

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