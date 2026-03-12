FBI示警：伊朗恐用無人機襲擊加州

我的頻道

洛杉磯訊
FBI近日警告加州各地警察部門，伊朗可能為報復美國的軍事行動，對美國西海岸發動無人機攻擊。圖為伊朗製的無人機「見證者」（Shahed）。（美聯社）
根據ABC News查閱的一份警報文件，FBI近日警告加州各地警察部門，伊朗可能為報復美國的軍事行動，對美國西海岸發動無人機攻擊。

警報指出，截至2026年2月初取得的情報顯示，伊朗據稱曾考慮在美國對其發動軍事打擊時，從美國本土外海一艘身分不明的船隻發射無人機，對加州境內未指明的目標發動突襲。這份警報於2月底發送，但目前仍未掌握有關攻擊的具體時間、方式、目標或相關行動者等進一步資訊。

這項警告發布之際，正值美國對伊朗展開軍事行動之後。伊朗近期也在中東地區以無人機攻擊作為回應。對此，洛杉磯FBI辦公室發言人拒絕發表評論。

與此同時，美國情報官員近月來也對墨西哥販毒集團日益擴大使用無人機的情況感到憂心。根據ABC News取得的一份2025年9月安全公告，一份尚未獲得證實的報告指出，身分不明的墨西哥販毒集團領袖曾授權使用攜帶爆炸物的無人機（UAS），對美墨邊境的美國執法人員與軍事人員發動攻擊。

公告指出，若此類攻擊發生在美國境內，將屬前所未有的情況，但仍被視為一種可能發生的情境。不過，販毒集團通常會避免採取可能引發美國政府高度關注或強烈回應的行動。

加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室表示，州長緊急服務辦公室目前正與州、地方及聯邦安全機構密切合作，以確保社區安全。

前美國國土安全部情報主管、現為ABC News評論員John Cohen指出，他對來自太平洋與墨西哥方向的無人機威脅感到憂心。他表示，伊朗在墨西哥與南美洲具有相當程度的活動網絡，不僅擁有無人機技術，也具備發動攻擊的動機。

Cohen認為，FBI向地方執法機構發布這類警告十分重要，能協助各單位提前準備並應對潛在威脅。

儘管FBI警報未說明載有攻擊無人機的船隻可能如何或何時接近美國本土，但情報官員長期擔心，若美國或以色列對伊朗發動軍事打擊，相關設備可能早已被預先部署在陸地或海上船隻，以便隨時進行報復行動。

