安全專家：伊朗可能喚醒潛伏者 攻擊奧斯卡典禮

隨著中東局勢升溫，15日舉行的奧斯卡頒獎典禮維安單位嚴陣以待。（路透）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，隨著中東局勢升溫，即將於15日在好萊塢杜比劇院（Dolby Theatre）舉行的第98屆奧斯卡頒獎典禮，維安單位嚴陣以待，執法單位大幅加強周邊安全措施。安全專家警告，在美伊衝突持續升高之際，不排除伊朗 可能啟動潛伏多時的「休眠小組」（sleeper cells），全球矚目的奧斯卡典禮，也可能成為攻擊目標。

根據媒體「大西洋」（The Atlantic）報導，在2月28日伊朗最高領導人遇刺身亡後，聯邦反恐官員偵測到一段神秘的無線電短波訊號。該訊號以加密方式出現，由一連串數字組成，類似過去用來與秘密行動人員聯繫的方式。調查人員認為，這段訊號不排除是向海外潛伏人員發出的訊號，但目前並未發現任何相關具體威脅。

全球風險情報專家坎普佛（Hal Kempfer）指出，像奧斯卡這樣的活動，本就會被列為潛在攻擊目標。外界普遍認為，一旦相關組織決定行動，他們會備好目標清單，現在要擔心的是「那個時刻恐已到來。」其他可能的攻擊目標還包括交通樞紐、機場、猶太機構及大型體育娛樂活動等。

至11日止，好萊塢大道（Hollywood Blvd.）周邊已設置加固路障和圍欄，雖然這類維安措施在大型典禮期間並不罕見，但官員表示，至15日晚間為止，洛市警局將啟動數百名警力，與聯邦執法單位合作，展開大規模跨機構維安行動。

其他維安升級措施還包括防暴小組出動偵測設備與嗅爆犬，逐一檢查所有進出車輛；特警隊（SWAT）監控可能出現的無人機威脅，包括可攜帶爆裂裝置的無人機；劇院周邊設置半徑約一哩的安全管制區；洛市警局、聯邦調查局（FBI ）與國土安全部（Homeland Security）便衣警員與反恐人員分散各處；狙擊手將駐守附近建築物屋頂；典禮舉行前，警方將在安全管制區內進行24小時巡邏等。

洛杉磯擁有伊朗以外最大的波斯裔（Persian）人口之一。相關單位指出，這可能使特工更容易融入當地人群，安全專家和相關單位將持續密切監控。一名伊朗高級安全官員10日疑似在社媒X平台上威脅總統川普，稱「熱愛阿舒拉節（Day of Ashura，穆罕默德之孫胡笙殉道的節日）的伊朗人，不懼怕你那些空洞威脅。你小心自己，否則將自食惡果！」