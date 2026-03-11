我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

川普孫女帶特勤逛頂級超市 買14美元瓶裝水 「我真的不太花錢」

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統的孫女Kai Trump在YouTube發布一段逛洛杉磯高端超市Erewhon的影片，並帶著特勤局隨行購物，引發社群媒體廣泛批評。（示意圖，本報檔案照，記者朱敏梓/攝影）
川普總統的孫女Kai Trump在YouTube發布一段逛洛杉磯高端超市Erewhon的影片，並帶著特勤局隨行購物，引發社群媒體廣泛批評。（示意圖，本報檔案照，記者朱敏梓/攝影）

美國川普總統的18歲孫女凱伊（Kai Trump）近日在影音平台YouTube發布一段逛洛杉磯高端超市Erewhon的影片，並帶著特勤局人員隨行購物，引發社群媒體廣泛批評。

根據洛杉磯KTLA電視台的報導，這段名為「我帶特勤局去逛Erewhon」（I Brought My Secret Service to Erewhon）的影片於3月8日上線，截至目前已累積超過34萬次觀看。影片中，凱伊前往被稱為「超市界愛馬仕」的頂級有機超市Erewhon購物，並開玩笑說：「我可能需要聲請破產了。」

Erewhon以販售高價健康食品聞名，例如與模特兒Hailey Bieber聯名、售價21美元的冰沙，以及單顆售價高達19美元的草莓。凱伊在影片中也形容，這可能是「幾乎最昂貴的雜貨店」。

影片畫面顯示，她將壽司、14美元瓶裝水、16美元椰棗等商品放入購物籃，同時表示「所有東西都非常貴」。不過，她也對鏡頭說：「有一點我要說，我其實不怎麼花錢，我真的不太花錢。」

凱伊還試吃了店內熱食吧的餐點，對27美元的價格表示不值，「很好吃，但值27美元嗎？我覺得不。」最終，她購買的所有商品，包括一杯Hailey Bieber聯名冰沙，結帳總價達233美元。

影片發布後，不少網友在評論區表達不滿，有人將此情景與法國大革命前的奢華生活相比，批評影片內容在美國食品與汽油價格上漲之際顯得「缺乏對現實的敏感度」。

有留言稱：「現在我有點理解法國大革命前法國農民的感受。」也有人諷刺說：「很高興我的稅金被用在這裡，而不是學校午餐。」

凱伊是川普長子Donald Trump Jr.與前妻Vanessa Trump的女兒。目前她的YouTube頻道訂閱人數接近150萬。

世報陪您半世紀

社群媒體 川普 洛杉磯

上一則

最大程度符合這8項條件 退休不拮据

延伸閱讀

川普善用迷因公關武器 社群平台瘋傳

川普善用迷因公關武器 社群平台瘋傳
NBC加州調查：各大超市比價 沃爾瑪最便宜

NBC加州調查：各大超市比價 沃爾瑪最便宜
周末擺攤暴紅 一對母子證明自閉症不會限制他們夢想

周末擺攤暴紅 一對母子證明自閉症不會限制他們夢想
新店開幕數百粉絲搶購 年費200元加州超市在紅什麼

新店開幕數百粉絲搶購 年費200元加州超市在紅什麼
領錢吃東西 Wendy's徵「首席試吃官」年薪10萬

領錢吃東西 Wendy's徵「首席試吃官」年薪10萬

麥當勞CEO小口試吃「大拱門」被對手逮到機會…

麥當勞CEO小口試吃「大拱門」被對手逮到機會…

熱門新聞

于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
全美家庭淨資產中位數前12州 資料來源：SmartAsset、KTLA 5

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

2026-03-04 18:00

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元