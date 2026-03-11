川普孫女帶特勤逛頂級超市 買14美元瓶裝水 「我真的不太花錢」

川普總統的孫女Kai Trump在YouTube發布一段逛洛杉磯高端超市Erewhon的影片，並帶著特勤局隨行購物，引發社群媒體廣泛批評。（示意圖，本報檔案照，記者朱敏梓/攝影）

美國川普 總統的18歲孫女凱伊（Kai Trump）近日在影音平台YouTube發布一段逛洛杉磯 高端超市Erewhon的影片，並帶著特勤局人員隨行購物，引發社群媒體 廣泛批評。

根據洛杉磯KTLA電視台的報導，這段名為「我帶特勤局去逛Erewhon」（I Brought My Secret Service to Erewhon）的影片於3月8日上線，截至目前已累積超過34萬次觀看。影片中，凱伊前往被稱為「超市界愛馬仕」的頂級有機超市Erewhon購物，並開玩笑說：「我可能需要聲請破產了。」

Erewhon以販售高價健康食品聞名，例如與模特兒Hailey Bieber聯名、售價21美元的冰沙，以及單顆售價高達19美元的草莓。凱伊在影片中也形容，這可能是「幾乎最昂貴的雜貨店」。

影片畫面顯示，她將壽司、14美元瓶裝水、16美元椰棗等商品放入購物籃，同時表示「所有東西都非常貴」。不過，她也對鏡頭說：「有一點我要說，我其實不怎麼花錢，我真的不太花錢。」

凱伊還試吃了店內熱食吧的餐點，對27美元的價格表示不值，「很好吃，但值27美元嗎？我覺得不。」最終，她購買的所有商品，包括一杯Hailey Bieber聯名冰沙，結帳總價達233美元。

影片發布後，不少網友在評論區表達不滿，有人將此情景與法國大革命前的奢華生活相比，批評影片內容在美國食品與汽油價格上漲之際顯得「缺乏對現實的敏感度」。

有留言稱：「現在我有點理解法國大革命前法國農民的感受。」也有人諷刺說：「很高興我的稅金被用在這裡，而不是學校午餐。」

凱伊是川普長子Donald Trump Jr.與前妻Vanessa Trump的女兒。目前她的YouTube頻道訂閱人數接近150萬。