最大程度符合這8項條件 退休不拮据

編譯組／綜合報導
退休生活無憂是許多人的夢想，但必須有優質的財務安排才能達至。示意圖。(Unsplash / Hoi An and Da Nang Photographer)
退休生活無憂是許多人的夢想，但必須有優質的財務安排才能達至。示意圖。(Unsplash / Hoi An and Da Nang Photographer)

根據雅虎新聞去年的一項調查顯示，67%的美國工作者擔心退休後，退休金會很快耗盡。這種擔憂確實有理，尤其考慮到一些難測因素如健康狀況、醫療開支及有否再增加收入的能力。然而，媒體「美國在線」（America Online）財經專欄近日提出了八項個人財政條件，顯示工作者的積蓄能比想像中更耐用，讓人更安心退休。

首先是沒有太多信用卡債務——如果現在就已清還所有信用卡債務，那就減少退休後的擔憂。在美國，平均每人至少有三張信用卡，負債總額略高於6500美元。信用卡的高利率及高額逾期費會導致消費債務不斷滾大，退休後難以應付。

第二，住在生活成本低的地區——在工作期間能夠存下多少錢，退休後又能花多少錢，很大程度取決於住在哪個地區。若現時住在生活成本高的地區如紐約市舊金山，應考慮縮小開支並搬遷，以使退休後的儲蓄更耐用。

第三，已清還房貸——2020年，近40%的美國房主已經清還房貸，若你是其中一員，就可享有更好的退休條件，因為即使積蓄不太多，也不必擔心退休後仍要負擔房貸。

第四，計畫退休後繼續工作——這是明智之舉，兼職收入加上社保金，可以延緩單靠儲蓄生活的日子。理想情況下，兼職收入更可增加儲蓄，而不是動用儲蓄。

第五，在不久將來不需要買新車——把積蓄用來還車貸會大幅蠶食退休預算。至2025年底，美國人每月用於買新車的還款額平均達至772美元。如果車子現在性能良好，應盡量保持狀態，因為新車的月供額太昂貴，會讓延後退休日期。

第六，擁有多元化的投資組合——那就是「不把所有雞蛋放在同一個籃子裡」，最好的退休儲蓄投資組合應該多元化，以致無論主流的經濟狀況如何，仍能在等待市場回復穩定的期間，部分投資繼續產生收益。

第七，健康狀況按現時年齡屬於良好——對於有固定預算的美國老年人來說，醫療費用是一大憂慮，尤其是在醫療補助計畫（Medicaid）不涵蓋長期照護的巨額醫療費用。因此，應好好照顧自己，在退休前就保持良好的飲食習慣、規律運動和優質健康狀況。

第八，能持守財政預算——不習慣做預算的人往往難以適應固定收入的生活，由於不習慣分配開支，就容易浪費金錢；但若能熟練做好收支預算，控制消費，這習慣能延續到退休後，以助積蓄更為耐用。

若能最大程度地符合上述八個財政條件，你可能比想像中更有條件退休，甚至可以提早退休。

世報陪您半世紀

舊金山 雅虎 紐約市

