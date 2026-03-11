我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

退休首選加州城市？哪裡是最佳退休地 自己列榜單

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖地牙哥是許多評比中，加州最佳退休地點城市之一。圖為聖地牙哥巴博亞公園(Balboa Park)。(取自聖地牙哥官網)
聖地牙哥是許多評比中，加州最佳退休地點城市之一。圖為聖地牙哥巴博亞公園(Balboa Park)。(取自聖地牙哥官網)

舊金山紀事報報導，加州舒適宜人的氣候、壯麗豐富的自然景觀、得天獨厚的戶外休閒資源、多元的藝術與文化活動，加上完善的醫療與生活機能，多年來一直是熱門退休地點，其中聖地牙哥、沙加緬度等城市，經常出現在不同機構評比「最適合退休城市」排行榜名單上。

加州最佳退休地點相關排名層出不窮，這些排名使用不同標準定義「最佳」。大多數會綜合多項因素，如房價負擔能力、醫療資源、生活機能與設施、交通、退休人口比例（即當地65歲以上人口占總人口比例）及治安情況等，具體排名因計算公式不同而異。

一些城市如聖地牙哥、棕櫚泉（Palm Springs）、羅斯維爾（Roseville）及尤里卡（ Eureka）等，在多個榜單中經常名列前茅，原因包括相較可負擔的房價、接近醫療資源、生活設施完善及當地高齡人口比例較高等。

美國退休者協會公共政策研究所（AARP Public Policy Institute）家庭、住宅與社區事務副總裁哈瑞爾（Rodney Harrell）表示，他與團隊編制的「宜居指數」（Livability Index），每年公布全美最適合高齡族群居住100個社區排行榜，加州占居多個名額，舊金山在最新排名中列大城市榜首，其還有阿拉米達（Alameda）、馬林（Marin）等。

他說，2013年首次編制宜居指數時，團隊建立一套概念架構與技術顧問委員會，透過調查分析高齡者在選擇居住地最看重的因素，再從中選出可在全美範圍內量化比較的指標，但有些重要因素因缺乏可比較的全國性數據而未被納入，如人行道品質或無家可歸者問題等。

退休規畫平台「退休生活」（Retirement Living）研究人員羅德里奎茲（Jailyn Rodriguez）表示，他們的評比主要著重房屋負擔能力、貧窮率及銷售稅等客觀因素，沒有納入幸福感或氣候等較主觀因素，因不同人的看法可能各不相同。羅斯維爾、洋邊市（Oceanside）、托倫斯（Torrance）等城市，在該榜單取得不錯排名。

U.S. News Real Estate榜單推薦城市有帕羅奧圖（Palo Alto）、羅斯維爾、米慎維埃和（Mission Viejo）等；洛杉磯時報評比中，尤里卡、阿卡塔（Arcata）與班尼西亞（Benicia）等榜上有名；Travel + Leisure評比上榜城市有羅斯維爾、洋邊市等；GoBankingRates推薦加州最佳退休城市為拉古那伍茲（Laguna Woods）；金融服務公司Empower評比上榜的加州城市有沙加緬度、聖地牙哥與史塔克頓（Stockton）等。

當然，即使加州某些城市在排行榜中名列前茅，也不代表一定最適合自己退休。個人的需求、興趣、預算及子女家人居住地，往往比任何排名更影響決定，然對想尋找一些新想法者，仍可參考這些榜單建議。

世報陪您半世紀

加州

上一則

油價飆升消費者只能挨打? 開車省荷包訣竅看過來

下一則

最大程度符合這8項條件 退休不拮据

延伸閱讀

全美女性最佳職場 加州106公司入選居首 多為科技醫療

全美女性最佳職場 加州106公司入選居首 多為科技醫療
在加州養家有多難？單親帶3孩時薪要90美元

在加州養家有多難？單親帶3孩時薪要90美元
年收入多少算中產？全美門檻最高城市揭曉

年收入多少算中產？全美門檻最高城市揭曉
加州1725名公務員加班費破10萬 最高飆41萬

加州1725名公務員加班費破10萬 最高飆41萬
長者人口快速增加 安樂居：科技可輔助但無法取代人性照護

長者人口快速增加 安樂居：科技可輔助但無法取代人性照護
灣區還有「貧富比鄰」？ 最混居社區生活品質反而更高

灣區還有「貧富比鄰」？ 最混居社區生活品質反而更高

熱門新聞

于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
全美家庭淨資產中位數前12州 資料來源：SmartAsset、KTLA 5

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

2026-03-04 18:00

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元