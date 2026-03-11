退休首選加州城市？哪裡是最佳退休地 自己列榜單

聖地牙哥是許多評比中，加州最佳退休地點城市之一。圖為聖地牙哥巴博亞公園(Balboa Park)。(取自聖地牙哥官網)

舊金山紀事報報導，加州 舒適宜人的氣候、壯麗豐富的自然景觀、得天獨厚的戶外休閒資源、多元的藝術與文化活動，加上完善的醫療與生活機能，多年來一直是熱門退休地點，其中聖地牙哥、沙加緬度等城市，經常出現在不同機構評比「最適合退休城市」排行榜名單上。

加州最佳退休地點相關排名層出不窮，這些排名使用不同標準定義「最佳」。大多數會綜合多項因素，如房價負擔能力、醫療資源、生活機能與設施、交通、退休人口比例（即當地65歲以上人口占總人口比例）及治安情況等，具體排名因計算公式不同而異。

一些城市如聖地牙哥、棕櫚泉（Palm Springs）、羅斯維爾（Roseville）及尤里卡（ Eureka）等，在多個榜單中經常名列前茅，原因包括相較可負擔的房價、接近醫療資源、生活設施完善及當地高齡人口比例較高等。

美國退休者協會公共政策研究所（AARP Public Policy Institute）家庭、住宅與社區事務副總裁哈瑞爾（Rodney Harrell）表示，他與團隊編制的「宜居指數」（Livability Index），每年公布全美最適合高齡族群居住100個社區排行榜，加州占居多個名額，舊金山在最新排名中列大城市榜首，其還有阿拉米達（Alameda）、馬林（Marin）等。

他說，2013年首次編制宜居指數時，團隊建立一套概念架構與技術顧問委員會，透過調查分析高齡者在選擇居住地最看重的因素，再從中選出可在全美範圍內量化比較的指標，但有些重要因素因缺乏可比較的全國性數據而未被納入，如人行道品質或無家可歸者問題等。

退休規畫平台「退休生活」（Retirement Living）研究人員羅德里奎茲（Jailyn Rodriguez）表示，他們的評比主要著重房屋負擔能力、貧窮率及銷售稅等客觀因素，沒有納入幸福感或氣候等較主觀因素，因不同人的看法可能各不相同。羅斯維爾、洋邊市（Oceanside）、托倫斯（Torrance）等城市，在該榜單取得不錯排名。

U.S. News Real Estate榜單推薦城市有帕羅奧圖（Palo Alto）、羅斯維爾、米慎維埃和（Mission Viejo）等；洛杉磯時報評比中，尤里卡、阿卡塔（Arcata）與班尼西亞（Benicia）等榜上有名；Travel + Leisure評比上榜城市有羅斯維爾、洋邊市等；GoBankingRates推薦加州最佳退休城市為拉古那伍茲（Laguna Woods）；金融服務公司Empower評比上榜的加州城市有沙加緬度、聖地牙哥與史塔克頓（Stockton）等。

當然，即使加州某些城市在排行榜中名列前茅，也不代表一定最適合自己退休。個人的需求、興趣、預算及子女家人居住地，往往比任何排名更影響決定，然對想尋找一些新想法者，仍可參考這些榜單建議。