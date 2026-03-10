南加油價最高飆漲逾8元 快遞、網約車華人司機苦

我的頻道

記者邵敏／洛杉磯報導
亞凱迪亞Duarte Rd上一家便宜的加油站，9日現金售價每加侖4.37元的「低價」。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞Duarte Rd上一家便宜的加油站，9日現金售價每加侖4.37元的「低價」。（記者邵敏／攝影）

自中東戰爭爆發以來，南加州汽油價格大幅上漲，全州平均價格已超過每加侖5元。一些司機發現，部分加油站的油價甚至超過8元。從事快遞、網約車等職業的華人叫苦連天，「我每天看到油價上漲都心驚肉跳，每月要多花費三、四百元加油費，這樣下去怎麼辦。」

據ABC等媒體綜合報導，洛杉磯市中心一家雪佛龍（Chevron）加油站的汽油，日前售價高達每加侖8.21元，讓人震驚。司機Denise Rodriguez表示，「這簡直太瘋狂，油價太高，我絕對不會來這加油。」來自紐約的遊客Matt Jozwiak指出，「當我看到八元油價時，簡直不敢相信自己的眼睛，太瘋狂。」

聖蓋博谷華人居民高女士夫妻倆都從事快遞、網約車工作。高女士表示，這幾天看到華埠（Chinatown）一家加油站，每加侖油價也已超過八元，「熱鬧繁華的市中心油價最貴。」她指出最近一周，自己每次加油都比以前多花費十多元，「三天加一次，一個月就要多花一、兩百元，我們兩部車，每月多花費三、四百元。看目前趨勢，還會繼續漲。」

高女士表示，前幾天在好市多加油，每加侖油價也已漲至4.7元，「現在每天漲20美分，有時下午就比上午多漲20美分。」為節約油費，她計畫與丈夫拼車送快遞。

據美國汽車協會（AAA），自伊朗戰爭爆發以來一周內，全美汽油均價每加侖上漲近50美分。該組織表示，在美國和以色列對伊朗發動聯合攻擊導致油價上漲前，油價就已呈現上升趨勢，這符合典型的季節性變化規律。截止8日，加州每加侖汽油平均價格已超過五元，洛杉磯縣價格漲至5.17元，橙縣平均油價約5.15元，河濱縣油價5.06元。專家指出，加州的監管政策以及汽油產量的減少，也是導致油價飆升的原因之一。

一名Uber司機表示，眼下正遭遇巨大困難，「汽油價格實在太高，早在戰爭前油價就已經很高。」司機Michale Terry希望油價有所緩解，「除了抱怨，我真的沒有其他能做的。」川普總統8日在Truth Social網站上發文指出，美伊衝突中，油價上漲是「為了安全與和平」而「付出很小的代價」，伊朗核威脅消除後，油價將短期迅速下跌。

對於司機們來說，為解燃眉之急，只能努力尋找附近便宜的汽油。ABC媒體發現，洛杉磯市博覽公園（Exposition Park）一家加油站，每加侖汽油價格僅略高於四元，但幾英里之外有家加油站，售價高達8.21元。華人張先生表示，亞凱迪亞Duarte Rd上有一家便宜的加油站，9日每加侖售價4.37元，「這是目前非常少見的價格。」司機可在GasBuddy.com平台上尋找附近最便宜的油價。

東洛杉磯一家加油站，9日現金售價每加侖5.79元。（受訪者提供）
東洛杉磯一家加油站，9日現金售價每加侖5.79元。（受訪者提供）

好市多 油價 加油站

平價折扣連鎖超市Grocery Outlet撐不住 門市紛傳歇業

資金短缺 加州近4萬可負擔住房單位遲遲無法動工

