機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

未來是否會出現人形機器人房產經紀帶客戶看房。(歐新社)

隨著人工智慧（AI）技術迅速發展，各行各業面臨不同程度的衝擊與轉變，房地產也不例外。近年來，不少南加華人地產經紀開始將AI視為日常工作的輔助工具，用於整理資料、撰寫房源介紹、分析市場資訊及提升文案效率。不過，AI是否會取代地產經紀，仍是業界關注話題。多位業內人士認為，短期內AI仍難以取代經紀人與客戶之間的互動與服務，但從長遠看，AI帶來的影響充滿不確定性。

在內陸帝國從業多年的資深地產經紀周克蕙表示，她目前已使用AI協助處理房產交易文件、查詢房源資訊以及回答一些專業問題。她指出，AI能夠快速整理原本複雜的交易文件，並自動排列房源資料表格，大幅提高工作效率。

「現在幾乎把AI當作一個工作小秘書，是很好的助手。」周克蕙說，不過她也強調，AI生成的文件與資訊仍需要人工二次查證。「我還是會逐一過目，看看是否有遺漏或錯誤，尤其是房源資料，一定要再查證，以免出現誤差，讓客戶產生誤解。」

機器人直接上陣 不無可能

在她看來，AI確實為地產工作帶來很大便利，但目前仍無法取代經紀人與客戶之間的交流與信任關係。許多客戶仍然偏好與地產經紀面對面溝通，由經紀人陪同實地看房，透過交流發現房屋可能存在的問題。「這當中其實包含很多心理與情感層面的互動，AI暫時做不到」。

周克蕙也指出，即使在物業管理領域，許多實際工作仍需依賴人力完成，例如房屋維修、疏通下水管道、園藝維護等，這些都不是AI能夠替代的。她強調，對地產公司來說，人還是為主導，需要提供觀念和思想，而AI也只是輔助，只是完成技術性的工作。

南加州資深地產專家袁立功也認為，短期內AI難以取代真人地產經紀，目前主要仍扮演輔助工具的角色。但他同時指出，隨著AI技術與機器人技術的發展，未來的情況或許會出現變化。

「未來說不定會有機器人地產經紀陪客戶去看房。」袁立功說，機器人可以即時分析房屋數據、回答問題，而且理論上不會隱瞞資訊或誤導客戶，「有些客戶甚至可能更願意與AI機器人打交道。」

因此，他認為雖然短期內AI不會威脅人類地產經紀工作，但從長遠來看，行業仍可能出現新的變化。

釋放科技潛力 仍然是人

根據「世界經濟論壇」（World Economic Forum）在2026年初發布的觀察，房地產業正經歷一個世代以來最大的轉型，目前已有約90%的房地產公司正在測試AI解決方案。不過，報告同時指出，AI帶來的成功並不僅僅取決於技術本身，還需要企業具備清晰的戰略思維、適應變化的領導力以及組織韌性。

世界經濟論壇指出，在AI轉型過程中，企業領導者的角色尤為關鍵。有效的領導力不僅是發布命令或批准預算，更需要主動參與、推動能力建設並促進商業創新。企業領導者必須識別未來發展所需的核心技能與價值，並在人才培養上投入資源，建立鼓勵創新的企業文化。

報告認為，AI轉型帶來的長遠價值，將屬於那些能夠建立持續適應能力的企業。面對未來可能出現的一波又一波技術變革，企業不僅要追求效率與成長，更需要培養組織的敏捷性與韌性，才能隨著AI能力的不斷進步持續演進。

分析指出，在這場AI浪潮中，科技固然是一種強大的工具，但真正能釋放其潛力的，仍然是人。