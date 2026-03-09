我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
未來是否會出現人形機器人房產經紀帶客戶看房。(歐新社)
未來是否會出現人形機器人房產經紀帶客戶看房。(歐新社)

隨著人工智慧（AI）技術迅速發展，各行各業面臨不同程度的衝擊與轉變，房地產也不例外。近年來，不少南加華人地產經紀開始將AI視為日常工作的輔助工具，用於整理資料、撰寫房源介紹、分析市場資訊及提升文案效率。不過，AI是否會取代地產經紀，仍是業界關注話題。多位業內人士認為，短期內AI仍難以取代經紀人與客戶之間的互動與服務，但從長遠看，AI帶來的影響充滿不確定性。

在內陸帝國從業多年的資深地產經紀周克蕙表示，她目前已使用AI協助處理房產交易文件、查詢房源資訊以及回答一些專業問題。她指出，AI能夠快速整理原本複雜的交易文件，並自動排列房源資料表格，大幅提高工作效率。

「現在幾乎把AI當作一個工作小秘書，是很好的助手。」周克蕙說，不過她也強調，AI生成的文件與資訊仍需要人工二次查證。「我還是會逐一過目，看看是否有遺漏或錯誤，尤其是房源資料，一定要再查證，以免出現誤差，讓客戶產生誤解。」

機器人直接上陣 不無可能

在她看來，AI確實為地產工作帶來很大便利，但目前仍無法取代經紀人與客戶之間的交流與信任關係。許多客戶仍然偏好與地產經紀面對面溝通，由經紀人陪同實地看房，透過交流發現房屋可能存在的問題。「這當中其實包含很多心理與情感層面的互動，AI暫時做不到」。

周克蕙也指出，即使在物業管理領域，許多實際工作仍需依賴人力完成，例如房屋維修、疏通下水管道、園藝維護等，這些都不是AI能夠替代的。她強調，對地產公司來說，人還是為主導，需要提供觀念和思想，而AI也只是輔助，只是完成技術性的工作。

南加州資深地產專家袁立功也認為，短期內AI難以取代真人地產經紀，目前主要仍扮演輔助工具的角色。但他同時指出，隨著AI技術與機器人技術的發展，未來的情況或許會出現變化。

「未來說不定會有機器人地產經紀陪客戶去看房。」袁立功說，機器人可以即時分析房屋數據、回答問題，而且理論上不會隱瞞資訊或誤導客戶，「有些客戶甚至可能更願意與AI機器人打交道。」

因此，他認為雖然短期內AI不會威脅人類地產經紀工作，但從長遠來看，行業仍可能出現新的變化。

釋放科技潛力 仍然是人

根據「世界經濟論壇」（World Economic Forum）在2026年初發布的觀察，房地產業正經歷一個世代以來最大的轉型，目前已有約90%的房地產公司正在測試AI解決方案。不過，報告同時指出，AI帶來的成功並不僅僅取決於技術本身，還需要企業具備清晰的戰略思維、適應變化的領導力以及組織韌性。

世界經濟論壇指出，在AI轉型過程中，企業領導者的角色尤為關鍵。有效的領導力不僅是發布命令或批准預算，更需要主動參與、推動能力建設並促進商業創新。企業領導者必須識別未來發展所需的核心技能與價值，並在人才培養上投入資源，建立鼓勵創新的企業文化。

報告認為，AI轉型帶來的長遠價值，將屬於那些能夠建立持續適應能力的企業。面對未來可能出現的一波又一波技術變革，企業不僅要追求效率與成長，更需要培養組織的敏捷性與韌性，才能隨著AI能力的不斷進步持續演進。

分析指出，在這場AI浪潮中，科技固然是一種強大的工具，但真正能釋放其潛力的，仍然是人。

世報陪您半世紀

上一則

談判策略、人際互動 AI暫難取代經紀人

延伸閱讀

AI時代到來 中國傳媒大學砍掉翻譯、攝影等16個專業

AI時代到來 中國傳媒大學砍掉翻譯、攝影等16個專業
新聞眼／美想掌控AI全球算力 真能如願？

新聞眼／美想掌控AI全球算力 真能如願？
坦言AI對就業帶來「深刻影響」 中國人社部長：正在研究相關政策

坦言AI對就業帶來「深刻影響」 中國人社部長：正在研究相關政策
資深房產顧問王芳談 AI時代來臨，還需要房地產經紀人嗎？

資深房產顧問王芳談 AI時代來臨，還需要房地產經紀人嗎？
AI搶工作 上班族走上斜槓路職涯避險 全民積極找副業

AI搶工作 上班族走上斜槓路職涯避險 全民積極找副業
諮詢AI聊天機器人健康問題 宜保護個資

諮詢AI聊天機器人健康問題 宜保護個資

熱門新聞

冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
全美家庭淨資產中位數前12州 資料來源：SmartAsset、KTLA 5

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

2026-03-04 18:00
據國稅局早期報稅數據，今年退稅額平均增幅達10.9%。(示意圖取自Unsplash.com)

女子第一次報稅竟退90萬美元 驚呼「會不會坐牢」

2026-03-01 20:25

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整