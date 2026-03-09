談判策略、人際互動 AI暫難取代經紀人

未來AI是否會完全取代房地產經紀人。專家認為，雖然AI正在改變行業運作模式，但在可預見的未來，經紀人仍扮演不可或缺的角色。（記者啟鉻／攝影）

根據休士頓房地產 經紀人協會運營的HAR.com平台房地產專欄作者Chris Blackwell撰文，隨著人工智慧（AI）技術快速發展，房地產業正面臨前所未有的變革。許多人關心，未來AI是否會取代房地產經紀人。他認為，雖然AI正在改變行業運作模式，但在可預見的未來，經紀人仍扮演不可或缺的角色。

Chris Blackwell表示，房地產交易涉及的不僅是價格和房源資訊，更包括複雜的法律程序、談判策略及人際互動。買房與賣房往往伴隨重大人生決策，客戶對信任與情感支持的需求，使AI無法完全取代經紀人的作用。經紀人能傾聽客戶需求、理解其情感偏好，並提供直覺與經驗驅動的建議，這是AI難以模擬的。

此外，房地產交易流程相當繁複，從了解城市分區規定、協調貸款與檢查程序，到管理簽約及交屋，均需專業經紀人把關。AI雖然能快速分析數據、預測市場趨勢，但在談判、解決衝突及評估特定社區房產價值等方面，仍無法替代人類。

不過，AI在房地產業的應用已逐步普及，成為經紀人的重要工具。例如，AI可自動生成客戶線索、分析市場資料、安排虛擬看房，減少繁瑣工作；同時，也能幫助經紀人掌握市場趨勢、提供投資分析，進一步提升工作效率。

實際案例包括知名房地產平台利用AI提供房價估算，部分公司則透過聊天機器人全天候回應客戶查詢，甚至將智慧家居設備資訊整合進物件分析報告，幫助買家了解能源效率與安全性等特性。

Chris Blackwell認為，未來房地產市場將呈現「人機協作」模式，AI負責數據分析與流程自動化，經紀人則專注客戶關係管理、策略判斷及交易談判。這種混合模式不僅能提升效率，也可改善客戶體驗，使交易流程更順暢。

Chris Blackwell也提醒，房地產從業人員應將AI視為輔助工具而非威脅，善用科技將有助於提升專業價值與市場競爭力。