守護流浪貓 每年至少結紮1600隻

李悅與義工們將要做絕育的小貓好好保護，避免驚嚇。（李悅提供）

李悅創立跨國動物救助組織Animal World Foundation（世界動物救助基金會）。多年來，她與志工夥伴們往返中美兩地，救助了大量在中國即將被送往屠宰場的犬隻及身患殘疾的狗，幫助牠們在美國重獲新生。這些曾經歷苦難的生命，如今成為許多家庭的一員，也為人們帶來無限溫暖與歡樂。

談到貓隻救助，李悅坦言，目前組織的工作重心之一集中在南加州。由於大量貓未經節育且持續繁殖，社區流浪貓問題日益嚴重，對居民生活與環境都造成一定影響。

她指出，僅大洛杉磯地區的流浪貓數量保守估計就高達約600萬隻，而未經絕育的貓每年持續繁殖，數字相當驚人。為此，基金會的重要工作之一便是為流浪貓進行絕育手術，並在術後將牠們放歸原棲息地。這是一項龐大且長期的工程，目前每年完成絕育手術的流浪貓超過1600隻。此外，志工們還定期進行定點餵養。然而，隨著城市開發加速，流浪貓的棲息環境日益惡化，生存空間不斷被壓縮，救助工作面臨更大挑戰。

事實上，在南加州乃至全美許多城市，社區流浪貓已成為一項重要的社會議題。根據美國防止虐待動物協會 （ASPCA）提供的資料，全美社區流浪貓數量高達數千萬隻。ASPCA支持「捕捉－絕育－原地放回並持續監測」（Trap-Neuter-Return-Monitor，簡稱 TNRM）作為人道且有效的管理方式。

李悅坦言，真正困難的不僅是安排絕育手術，而是後續長期且穩定的監測與管理工作。由於人力與資源有限，目前組織尚無法全面展開社區流浪貓的持續監測計畫，未來仍需要更多社區力量的支持。

對於希望協助社區流浪貓的動物保護者，ASPCA建議可成為「社區貓照護者」，負責管理一個或多個貓群。照護者需定期觀察貓的狀況，提供食物、飲水與遮蔽場所，安排絕育，並關注牠們的整體健康。由於這項工作需要長期投入，照護者通常為居住在附近的居民。此外，社區長期需要志工協助餵食、捕捉、接送就醫、術後安置，以及為小貓提供中途照顧與社會化訓練，幫助牠們找到合適的家庭。

若民眾在戶外發現流浪貓，或希望成為世界動物救助基金會的義工，可聯絡李悅：626-255-0818，或 WeChat：J6262550818。同時，也可參考 ASPCA 提供的相關指南（aspca.org/foundkittens），協助判斷下一步應採取的適當行動。