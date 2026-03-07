我的頻道

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

不因戰火改行程 洛華人遊中東自稱中國公民

記者楊青／洛杉磯報導
5日從洛杉磯國際機場前往伊斯坦堡的航班，超過半數座位都是空的。（圖／周氏夫婦提供）
洛杉磯勇敢的華人夫婦不畏中東戰火，不改中東旅遊行程，感受戰火中東行的另類旅遊體驗，同時收穫戰火旅遊紅利「免費頭等艙」，代價則是收起美國護照，美國公民暫時變身中國公民，「China」好用。

家住勝利谷的周小武和太太Helen退休後熱中旅遊，一年中總有好幾個月到世界各地旅行。這次為期兩個月的行程，正好選在中東和周邊地區。他們5日從洛杉磯經土耳其伊斯坦堡（Istanbul）飛突尼斯城（Tunis），中間前往埃及等地。沒想到機票、車票、酒店和旅行團一切就緒，中東就發生戰事，至今戰火未歇。

「就像中了樂透」，周先生表示，完全沒有想到正好這個時間發生中東戰事。他們曾想取消行程，但由於時間已太近，手續牽扯太多，機票無法辦理退換，只能「明知山有虎，仍向虎山行」。

5日中午從洛杉磯國際機場出發，兜兜轉轉飛行近20小時到達突尼斯首都突尼斯城。「洛杉磯起飛時，前往土耳其的旅客非常少，候機廳空空如也，根本不用排隊，」周先生說，以前很多次他們出國旅行，想要選擇靠窗或走道位置，往往不是已經滿員，就是得另多加錢，這次航站地勤人員居然非常爽快給他們隨便選位，且是免費。上到飛機後，才發現能坐300多人的空客350航班，一半多位置都是空的，每人三個位置還綽綽有餘，簡直人人免費「頭等艙」。周先生說，他和太太可能是機上唯二亞洲面孔，其餘幾乎清一色中東面孔。

周太太表示，出發前她的心情還是緊張的。一直接到朋友們的關注，詢問他們是否繼續旅程，她和先生每天都高度關注新聞，注意到有天新聞報導一枚伊朗導彈在土耳其附近上空被攔截，很是緊張，「我們這次行程很多都在伊朗導彈搆得著的地方」。不過她表示，從洛杉磯飛抵土耳其，特別注意到航班起落大屏幕上幾乎都是綠色，很少有航班延遲或取消，起落正常，伊斯坦堡國際機場形形色色旅客來來往往，大都神情平靜，機場裡的名牌店到處都是人，和洛杉磯國際機場當時的冷清大不相同。

航班從伊斯坦堡飛往突尼斯時，一度飛躍東地中海上空，離伊朗很近。（圖／周氏夫婦提供...
不過周先生表示，飛機從伊斯坦堡南向飛往突尼斯城，經過地中海，尤其是東地中海地區時，一度相當靠近伊朗，心情還是非常緊張。雖然平安達到突尼斯，但等待一個半小時多行李才出來，感覺不尋常。好在落地後前往酒店到附近的老城走走，感覺還是比較平靜，周邊大多是包頭的婦女和大鬍子男子，沒有戰事當前的緊張氣氛。

曾旅行摩洛哥和中亞，去年還去了伊朗東邊鄰國土庫曼旅行，周先生表示，當時他們就在伊朗邊界，很想什麽時候去伊朗看看，「但現在不敢去」，他表示，這次在機場排隊時，就有人提醒他們不要張揚美國護照，「我們落地後到當地的老城走走，別人問我們從哪來，我們都回答「China」，當地人則回說「China good」、「 China good」。

一周後將從突尼斯飛往埃及，離伊朗更近。周太太表示，數周前她訂突尼斯前往埃及的機票時，網上的機票全部售罄，白天的票價則一路上漲，最後她買時每張超過280美元，但5日起飛前再查看，已降到160多美元，而且晚上白天都有，顯示不少人改變了行程，退了票。

周先生5日在洛杉磯國際機場前往土耳其的航班所在的航站樓，候機廳旅客很少，顯得冷清...
