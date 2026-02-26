華人社區春節小賭怡情 涉金錢即觸法 恐留下刑事紀錄

我的頻道

洛杉磯訊
南加警方此前破獲的隱藏在居民區、以住宅作為掩護的地下賭場。（聖伯納汀諾縣警局提供）
各大節假日期間，華人社區聚會頻繁，部分地區曾出現聚眾賭博甚至地下賭場運作情形。針對相關法律風險，劉龍珠律師指出，只要涉金錢輸贏，不論是經營場所者或參與賭博，皆可能觸犯加州刑法，最重可面臨三年徒刑。他提醒，切勿將賭博視為節慶娛樂，一旦觸法，恐留下刑事紀錄，影響深遠。

春節期間，在部分華人聚居城市的公園或社區，有時可見華人圍坐在一起打牌，桌面上放有現金。在部分咖啡店、連鎖速食的店外餐桌上，也有時能看到類似情形。

橙縣紀事報曾以「賭博者與警的貓鼠遊戲」為題，報導亞裔社區節慶期間的賭博現象。例如在西敏市，年節期間常有人玩「魚蝦蟹（Bau Cua Ca Cop）」賭博遊戲。西敏市警局探員Dan Schoonmaker向橙縣紀事報表示，已經多次對相關賭博行為開出罰單與警告信，但每年春節期間，他們仍會看到這類賭博重新抬頭。Dan Schoonmaker坦言，此類非正式、流動性的賭局，確實是社區一大問題，警局會嚴格取締。

律師劉龍珠只要涉及金錢輸贏，不論經營地下賭場或單純參與賭博，都可能觸犯加州刑法，...
劉龍珠表示，賭博在法律上的成立要件，關鍵在於是否有金錢或具財產價值的對價介入。若僅為娛樂性質、未涉金錢輸贏，通常不構成刑事賭博罪；但只要有現金、籌碼或其他財物作為賭注，即屬違法範疇。

他指出，在部分華人聚居城市，如蒙特利公園市一帶，過去曾查獲以住宅作為掩護的地下賭場。經營者通常提供場地，向賭客收取固定費用或抽取賭資作為報酬，例如規定每日繳交200美元入場費，或每局抽取一定比例金額。此類「抽頭」行為，已構成違法。

依據加州刑法第337條規定，凡設置或經營賭博場所、提供賭具、籌碼或協助他人進行賭博者，均屬刑事犯罪。若罪名成立，最高可處三年徒刑及5000美元罰款。劉龍珠強調，不僅經營者須負刑責，參與賭博者同樣可能被追究法律責任。

此外，在公共場所進行賭博亦存在法律風險。他指出，若店家對賭博行為毫不知情，通常不負刑責；但若明知顧客在店內賭博而默許，甚至透過提高消費金額變相收費，例如將原本5美元的咖啡提高至20美元，以換取場地使用與賭博空間，則可能被認定為共同參與違法行為。劉龍珠進一步說明，即使未涉金錢，若在公共場合長時間聚眾打牌，影響他人權益，亦可能構成公共滋擾或擾亂治安。警方可依法勸離或開罰；若情節嚴重，仍可能衍生刑事責任。

他指出，賭博並不創造財富，而是財富的重新分配。在多數情況下，真正長期獲利者為莊家，參與者往往處於劣勢。若再涉及高利貸或暴力討債，後果更為嚴重，甚至引發家庭破裂與社會問題。

劉龍珠呼籲民眾提高警覺，切勿心存僥倖參與地下賭博活動。無論是經營場所、提供協助或單純參與賭博，都可能面臨刑責與罰款，對個人前途與家庭生活造成難以彌補的傷害。

