報稅季／勞動所得稅抵免平均2916美元 記得申報

快訊

編譯組／綜合報導
人們期待在報稅之後能很快收到退稅。（取自Unsplash網頁）

洛杉磯KTLA 5報導，隨着年度報稅季再度降臨，許多納稅人正引頸期盼能獲得一筆「巨額」退稅。然而，在眾多扣除額與抵免額中，有一項財政效益極高卻常被忽視的優惠，您可能正與它擦身而過。

美國國稅局（IRS）近日發出提醒，呼籲符合條件的民眾申請「勞動所得稅抵免」（Earned Income Tax Credit，簡稱EITC）。據國稅局統計，全美每五位符合資格的納稅人中，就有一位未申報此項抵免。

根據上一納稅年度的數據，平均EITC抵免金額高達2916美元。AB稅務律師事務所（AB Tax Law）的布魯爾（Adam Brewer）最近向媒體表示，抵免金額會隨家庭人數增加，對於育有3名子女的家庭，EITC總額最高可達8046美元。

是否符合資格取決於多項因素，最主要的指標是「勞動所得」與「投資收益」。以2025納稅年度為例，投資收益上限須在1萬1950美元以下。

此外，申請人的「調整後總收入」（AGI）上限也會根據申報身分（個人或夫妻合報）以及扶養子女／親屬的人數而有所不同。申請者必須擁有有效的社會安全號碼（SSN），且全年具備美國公民或居民身分。國稅局特別指出，軍職人員或神職人員適用不同的特殊資格規定。

EITC的抵免上限每年會進行調整，子女數量愈多，可領取的最高金額愈高。

如果您申報了EITC或「附加兒童稅收抵免」（ACTC），且已經完成報稅，您的退稅款預計要到3月2日左右才會發放（國稅局表示部分納稅人可能提前收到）。

根據法律規定，國稅局不得在2月中旬之前發放涉及上述2項抵免的退稅款。這項限制適用於您的「整筆」退稅金額，而不僅僅是抵免額的部分。

納稅人可從2月21日起，透過國稅局官網的「我的退稅在哪裡？」（Where's My Refund）工具追蹤進度。提醒民眾，今年報稅截止日期為4月15日，建議盡早辦理以避免常見錯誤。

2025納稅年度勞動所得稅抵免（EITC）合格所得上限 資料來源／KTLA 5 製表／編譯組
2025 EITC退稅限額對照表 資料來源／KTLA 5 製表／編譯組

