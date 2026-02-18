房貸規劃莫忽略隱藏成本 專家建議提前半年做財務準備

我的頻道

記者啟鉻／綜合報導
專家建議，正式申請房貸前，至少預留六個月進行財務準備。圖為貸款申請示意圖。(取自pexels）
專家建議，正式申請房貸前，至少預留六個月進行財務準備。圖為貸款申請示意圖。(取自pexels）

購房前做好足準備是必要的，尤其在財務支出。根據雅虎財經，準備申請房貸時，許多人只專注頭期款、每月房貸金額的多寡，卻忽略其他重要支出，例如房屋保險、房產稅以及房屋日常維護費。這些「隱藏成本」，可能導致買房後入不敷出。專家建議，申請房貸前，至少提前六個月做財務準備。

Citadel Credit Union首席放款長Michael Desimone強調：「買家面臨的最大問題，通常來自對自己實際可負擔能力的誤判。除頭期款外，房產稅、保險費與過戶費用，都可能在短時間內快速累積。」

他建議，在申請房貸前，至少預留六個月進行財務準備，包括到AnnualCreditReport.com免費查閱完整信用報告、償還部分負債，並維持信用卡低欠款餘額。他表示：「事前多一點準備，就能在核貸過程中避免許多意外。」

還有一個常被忽略的小技巧：提前準備一筆交屋後的預備金，用來應付可能出現的支出，例如屋頂維修、熱水器更換，或重新油漆。即使是維護良好的房屋，也可能需要修繕。永遠有備案，未來就能少一些財務衝擊。

如果儲蓄買房價格的20%作為頭期款，讓部分民眾感到遙不可及，先別灰心，這其實多半是個迷思。無論是各家銀行推出的專屬方案，或政府支持的房貸計畫，如今以遠低於20%的頭期款購屋，比以往任何時候都容易。

首先可考慮FHA(Federal Housing Administration)房貸，最低只需3.5%的頭期款，資格條件相對寬鬆，等於能把另外16.5%的資金留在手中。如果符合VA（Department of Veterans Affairs）房貸資格，甚至可以零頭期款購屋，且利率相對也比傳統房貸更具優勢。

保險 利率 雅虎

