華人父母美簽被拒 新年難團圓 有人被3次退件…

記者邵敏／洛杉磯報導
農曆新年是華人重要的傳統節日，一家人圍坐吃年夜飯。(示意圖AI製作）
農曆新年是華人重要的傳統節日，一家人圍坐吃年夜飯。(示意圖AI製作）

農曆新年是華人最重要的傳統節日，一家人圍坐吃年夜飯、辭舊迎新。然而對許多移民海外的華人而言，團圓卻變得愈發困難。近年因簽證審查趨嚴、往返不便等因素，不少在美華人難以與中國親人相聚過年，「團圓」成為遙不可及的願望。

擔心出境後無法返美

南加州華人李明宏，由於工作與身分因素，他多年未能返鄉探親，年邁父母最近申請赴美探親簽證又接連受阻，一家人團聚過年的願望，對他來說是奢望。李明宏在一家科研機構任職，數年前與妻兒先後來到洛杉磯定居，開啟新生活，遠在中國的父母始終是他最大的牽掛。原以為每年都能回去探望，未料分別至今已近四年。

「因為工作和簽證身分問題，這幾年一直沒有回去。」李明宏一家仍在等待綠卡面試，他擔心在移民執法趨嚴的環境下，一旦回國可能影響再次入境，「萬一無法返美，這幾年的等待就前功盡棄。」

既然自己難以回國，李明宏便希望父母能申請探親簽證來美團聚。「我們最近剛在洛杉磯買了新房，很希望爸媽能過來住一段時間，一起過個團圓年。」考慮父母年事已高、不諳英文，來美不便，他邀請姊姊一同申請簽證陪伴同行。

但父母來美之路並不順利。三個月前，姊姊李春蕾陪同母親前往廣州面談，母親當場獲批，姊姊卻被拒簽。「當時沒想到兩人要分開面談，媽媽把申請資料都帶走了，結果媽媽通過，姊姊被拒。」

每逢佳節倍思親

半個月前，李春蕾再度陪父親赴廣州面談，兩人卻雙雙遭到拒簽。「這次資料準備得很齊全，但簽證官只簡單說不符合條件，沒有任何解釋。」目前僅母親一人獲簽，李明宏不放心她獨自長途飛行，家庭團聚再次落空。「真的很無奈，不知道該怎麼辦。」他感慨，小時候背誦的「每逢佳節倍思親」，如今才真正體會其中滋味。

事實上，像李明宏這樣的華人家庭並不少，南加州多位華人表示，最近家人探親旅遊簽證審核趨嚴。旅遊業資深人士顧彬彬指出，非移民簽證審核的核心，在於申請人是否具備「按時回國」的約束力，一旦被認為有移民傾向，便可能遭拒。同時，很多華人因自身身分尚未穩定、不敢離境，導致無法回國與家人相聚。多篇報導指出，2025年有人離境回鄉探望親人，卻在返美時被海關攔截，後被ICE拘留，其中甚至包括綠卡持有者。正值美國移民執法嚴格的大環境，不少華人在等待身分期間，不敢輕易離境，只能選擇與家人分離。

李明宏提到，一名華人同事近期決定放棄洛杉磯的高薪工作，舉家回國發展。「他們一直希望與父母團聚，孩子剛出生，也想讓老人幫忙照顧。」由於同事父母三次申請赴美簽證均遭拒，來美之路非常渺茫，夫妻最終決定帶孩子回中國生活，「就是為了和父母團聚，這是他們離開美國的重要原因之一。」

華人 簽證 移民

「白本護照」約束力弱 拒簽率高

