AI改寫職場版圖 年薪10萬職位多不易被取代

洛杉磯訊
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

媒體報導，未來就業市場機會更多在於面對面互動，難以自動化的領域。其中一些工作甚至不需要大學學曆和工作經驗，最低年薪可達6萬美元，有的平均年薪為10萬美元。

隨著人工智慧（AI）快速發展，外界對未來工作市場變化持續關注。過去好萊塢電影常將AI描繪成具威脅性的殺手機器人，但現實中，AI更多以試算表、自動化系統與聊天機器人的形式出現，並逐步改變辦公室與勞動市場的運作模式。

根據每日郵報（Daily Mail）的報導，職涯專家分析，未來較具穩定性的工作普遍具備幾項特徵，包括難以自動化、不依賴例行性辦公室作業或重複性體力勞動，同時高度仰賴人類判斷力、問題解決能力與面對面人際互動。此外，許多職位的入門門檻並非長期大學教育，而是透過證照制度、學徒訓練或在職培訓即可進入職場。

FlexJobs職涯專家Keith Spencer表示，以人際互動為核心的職位需求仍十分穩定，尤其心理健康支援、商業營運及客戶管理等領域表現突出。他指出，客戶管理職位主要負責維繫客戶關係與解決問題，許多從業人員年薪可超過10萬美元，且通常不強制要求大學學歷。

人才分析平台Findem洞察主管Madeline Andrews指出，無大學學歷者即可進入職場的常見職位包括專案經理（project manager）、客戶經理、地產經紀人、業務代表及營運經理。其中，專案經理平均年薪約10萬美元，全美相關職缺約達100萬個。地產經紀人則僅需高中學歷與州政府執照即可執業，平均年薪約6萬美元。

專家認為，人際關係仍是這類職位的核心價值。Andrews表示，AI能協助提升效率，但無法取代建立信任與溝通協調等能力。企業仍需仰賴能與客戶建立連結並促進營收成長的人才。

除了辦公與商業領域，體力技術型工作同樣展現高度穩定性。安全產業專家Jeff Ketelaars表示，電工、暖通空調技師、水電工與工業設備維修人員等技術工種，因需現場操作與專業故障排除能力，短期內難以被自動化取代。多數人可透過帶薪學徒制度進入相關產業，平均年薪約6萬美元。

保全產業亦呈現類似趨勢。該產業在美國約有超過100萬個職位，多數僅需高中學歷與短期培訓即可上任。專家指出，雖然監控設備與數據分析技術持續進步，但保全工作仍需要人員即時判斷並處理突發狀況。

此外，醫療產業持續成為就業市場成長主力。隨著人口老化，醫療需求不斷上升。部分醫療支援職位如病患照護協調員（patient care coordinators），主要負責安排醫療流程、管理病歷及促進醫病溝通，通常僅需短期專業培訓即可進入職場。

能源與基礎建設產業同樣展現長期發展潛力。隨著再生能源、電網升級及電動車充電基礎設施投資增加，相關工程與技術人才需求持續上升。

整體而言，專家普遍認為，人口老化、勞動力短缺及能源轉型正推動部分產業形成長期人力需求。未來最具穩定性的工作未必是最具科技感的職業，而是建立於人際互動、現場執行與實際責任之上的職位。儘管AI與自動化技術持續進步，人類在決策與問題解決方面仍扮演不可取代的角色。

地產經紀人僅需高中學歷與州政府執照即可執業，不易被AI取代。（加州地產經紀協會）
地產經紀人僅需高中學歷與州政府執照即可執業，不易被AI取代。（加州地產經紀協會）

