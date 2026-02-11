殺豬盤詐騙中國籍主嫌被重判20年 判刑前剪斷電子腳鐐逃跑

中國籍李達仁（Daren Li，音譯）與共犯在柬埔寨設詐騙中心，對美國民眾實施「殺豬盤」詐騙，騙取資金逾7360萬美元。圖為李達仁護照。（司法部提供）

以網路戀情與虛擬幣交易為包裝，中國籍李達仁（Daren Li，音譯）與共犯在柬埔寨設詐騙中心，對美國民眾實施「殺豬盤」詐騙，騙取資金逾7360萬美元。李達仁2024年認罪後策畫潛逃，去年12月剪斷電子腳鐐後失聯。美國法院近日缺席宣判，將其重判20年徒刑，是本案中首名被判刑的主嫌。

司法部指出，現年42歲的李達仁持有中國與聖克里斯多福暨尼維斯（Saint Kitts and Nevis）雙重國籍，與共犯長期在柬埔寨設立詐騙基地，透過社群媒體、網路交友平台、即時通訊應用程式，鎖定美國受害者。該集團成員多以假身分建立虛構戀愛關係，取得信任後誘導受害人投資「內線推薦」的虛擬貨幣平台。

這些詐騙網站仿冒合法交易平台，介面幾可亂真，受害者一旦匯入資金即難以取回。部分受害人則遭詐團假冒電腦技術支援人員，聲稱其裝置感染病毒，藉機要求轉帳處理費用，將資金引導至指定加密貨幣 帳戶。

李達仁在2024年於加州 中區聯邦法院認罪，承認與同夥共謀洗錢、操作空殼公司帳戶，接受受害人資金，再將資金轉換為虛擬貨幣進行隱匿。檢方指出，詐騙集團 總共騙得至少7360萬美元，其中5980萬美元透過美國境內空殼公司操作轉帳。

根據認罪協議內容，李達仁負責指揮同夥開設多個銀行帳戶、監控匯款流程與虛擬幣轉換，同時刻意混淆資金流向與來源，以逃避執法單位追查。2025年12月，他突然剪斷電子腳鐐、潛逃無蹤，成為通緝犯。

目前已有八名共犯認罪。李達仁則是第一名直接參與收取贓款、遭法院重判的核心主嫌。美國加州中區聯邦法院判處其20年徒刑與三年監管，並表示將持續與國際執法單位合作，設法將其緝捕歸案。

司法部指出，打擊加密貨幣詐騙為當前優先任務，將透過凍結犯罪資產、關閉數位基礎設施與追查洗錢金流等手段，切斷詐騙網絡運作能力。電腦犯罪與智慧財產科表示，自2020年起已起訴超過180名網路罪犯，追回逾3億5000萬美元受害資金。

當局呼籲，若民眾或親友疑似遭遇加密貨幣投資詐騙，應即刻至IC3.gov網站通報，協助擴大偵辦網絡。