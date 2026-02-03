南加華人風雪中翻車報警求助 回答「3問題」後被警察移交ICE

華人遇暴風雪翻車，報警卻被ICE羈押。（示意圖取自Pexels）

南加華人 日前在外州被意外拘捕，事發時，華人在高速公路上開車，並遭遇大風雪，不幸翻車。當事人立即撥打報警電話求救，沒想到警察只問了三個問題，他就被帶往警局，後被轉移給移民 暨海關執法局（ICE ），至今仍處於羈押狀態，等待開庭。

全美移民事務所CEO一凡表示，她每天都會接到很多諮詢或求救電話，涉及華人被ICE抓捕的案例。其中一起案例顯示，華人Z先生臨時決定前往奧克拉荷馬市（Oklahoma City）處理工作事項，但在回加州路上不幸被抓。事發在24日下午3時左右，Z先生當時在高速公路開車，遭遇暴風雪，路滑翻車，他趕緊撥打報警電話求助。

但Z先生沒有想到，警察到達現場後，問了他三個問題，之後就把他抓了。據一凡提供的信息，警察第一個問題是「你住在哪裡」；第二個問題是「你是哪個國家公民」；第三個問題「你現在是什麽移民狀況」。華人據實回答，隨後就被帶走。一凡表示，這名當事人正在申請政治庇護，等待移民局面談，沒有任何犯罪紀錄。

Z先生被抓當天，一凡與奧克拉荷馬州當地律師取得聯繫，律師連夜撰寫動議請求放人，並在第二天早上8時，前往法院遞交緊急釋放令申請。「警局可以依法關押當事人48小時，超過48小時，若沒有涉嫌犯罪就應該放人。」一凡說，但ICE執法人員竟然提前把Z先生從警局帶走，「我們所有人當時都不知情。如果ICE沒有提前帶人，當事人就可能已經被放出來了。」

通過這起案例，一凡表示，外州很多地方的警察都跟ICE聯合行動，互通信息，對於沒有合法身分的華人來說，形勢非常嚴峻。據悉，Z先生目前還在ICE羈押中，等待2月9日的開庭。