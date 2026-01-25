小20歲「帥哥」送99朵玫瑰送燕窩 南加華女失金50萬

我的頻道

記者張宏╱洛杉磯報導
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者張宏/攝影）
詐騙犯情緒價值給滿，年輕20歲的「帥哥」贈送燕窩和99朵玫瑰，騙取華女半生積蓄。為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」， 保富銀行（Preferred Bank）執行副總裁何興華分析真實案例，講述金融詐騙的手法與防範策略。

何興華表示，她同事王女士最近把退休金提前拿出來，原因是她遇到比其年輕20歲假帥哥，對方還給她寄燕窩騙取信任，她在假帥哥慫恿下開設一個投資帳戶，放入50萬美元，沒多久手機紀錄顯示帳戶有75萬。何興華曾提醒王女士小心被騙，當王女士試著拿回50萬本金，結果被對方勸阻，要先付30萬美元才能拿出本金，期間詐騙犯情人節還送來99朵玫瑰，還找另外一組人送王女士一大盆蘭花。王女士最後雖然沒匯出30萬，但本金還是全部消失。而痛失退休金的王女士，現在年近七旬也不敢退休。

保富銀行（Preferred Bank）執行副總裁何興華（右）分享金融詐騙的手法與防範策略。（記者張宏/攝影）
何興華表示，她在銀行業服務40年，看過太多令人心痛的案例，現在如果哪天手機沒接到幾通標註著「Potentially Spam（疑似騷擾）」的電話，或是沒收到幾則莫名其妙的簡訊電郵，反而覺得怪怪的，好像跟時代脫節。

還有僑界有名的教育公司老闆K先生，生意很好，帳戶錢很多，但突然每天匯錢去新公司投資加密貨幣。銀行覺得奇怪，對其進行提醒，客人不為所動還去其他分行匯款，不過因為銀行在其帳戶設定記號，才讓他免於巨大損失。

隨著全球經濟波動和高科技發展，騙子的手法簡直比換衣服速度還要快。根據FBI最新數據，2024年全美報案的金融與網路詐騙超過80萬件，損失金額突破100億美元。這只是「冰山一角」。很多受害者因為怕子女責備、怕被朋友笑，或是覺得丟臉，選擇吞下苦水不報案。真正的受害數字，絕對比看到的還要驚人。

根據FBI數據，受害者年齡分布非常廣泛，30至49歲之間的年齡層金融詐騙案最多，特別是投資加密貨幣相關的案件。如金額超過1萬元，銀行BSA部會查看客人的交易，是否與平時不同。

她說，希望這場講座有預防針效果，給長者們提高免疫力。很多人被騙，有單身或感情等因素，銀行有守門人職責，每天學習的四分之一時間，都用於更新各種法規相關知識。從政府規定的BSA （銀行安全法）、KYC（了解你的客戶），到反洗錢法（AML）。為什麼去銀行辦個事變得這麼麻煩？要驗證身分、要收簡訊驗證碼、要問東問西？這都是為保護大家資金安全。年初有客人來開戶，查詢系統發現這個客人兩天在六個銀行開六個帳戶，隨後又來一個客人拿護照開戶，結果系統發現他在政府黑名單。她出門查看，發現外面停著一輛德州車牌的車，車裡裝著剛來開戶的三名客人，她報警後，對方見警察來就逃走。

南加州台美急難救助協會會長徐菡美表示，活動目的是提高警覺及災難時如何應對，幫助大家看清詐騙遠離風險。希望大家分享這些資訊給家人和身邊朋友，守護家庭財務安全。

駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣表示，詐騙手法日新月異，經文處每個月都會接到一、兩通民眾報告的詐騙電話，詐騙更新速度比手機軟體更新還快。民眾被詐騙主要是太善良和詐騙集團手段高明，大家出席這個活動就是邁出正確第一步。

為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者張宏/攝影）
