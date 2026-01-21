台女導演4個月車宿旅居 遭蟲咬、深夜怪聲 還被報警「當流浪漢」

摩根說，她還會再出發，旅居更多地方。（受訪者摩根提供）

華女導演摩根，體驗在美西地區長達四個月的旅居生活，她獨自開車上路、以車為家。一路看到無數人間美景，也曾渾身被蟲咬，深夜一人在森林公園，感受孤獨與恐懼。摩根說，她甚至多次被警察敲車門，「很有可能把我當作流浪漢。」

（影音來源：受訪者摩根提供／記者邵敏後製）

來自台灣的摩根，是一名專業舞台劇導演，曾執導南加華人熟悉的「七個蘿蔔一個坑」等多部劇作，也是時下流行的短劇導演。去年8月，摩根開始她浪漫的旅居生活，「因為女兒上大學，我真的自由了，決定一人開車出去闖一闖。」摩根沒有既定路線，第一站前往聖地牙哥，再一路向北，每次行程都是臨時讓ChatGPT安排。

摩根回憶，她最長連續一周在車內過夜，洗澡就去健身房連鎖店。住在車上的日子，常被警察敲車門。有一次，摩根停車在富人區路邊睡覺，沒想到有錢人報警，稱一輛奇怪的車停在他們家門口。「因為我開的不是好車，玻璃全都貼黑，他們有可能把我當作流浪漢。」

旅居路上，摩根看到無數美景，也見過很多有趣的人。她在山上泡溫泉，一名老外介紹自己的旅居線路，沿路探訪各處溫泉景點；她遇見一對來自台灣的七旬夫妻，剛退休 ，臨時決定出門旅行。旅居生活不全是浪漫，摩根曾渾身上下被蟲咬。有天晚上，她開車到山上，在車裡睡覺時，突然聽到車頂傳來奇怪的腳步聲，「不知道什麽動物，不止一隻，不是貓也不是狗，我很緊張，什麽動物深更半夜在車頂幹嘛？後來覺得可能是浣熊一家。」

10月的一天，摩根開車到亞利桑納州 塞多納地區（Sedona），晚上很冷，她在車內燒水不小心燙傷手，那一刻突然很脆弱，當時就在車裡哭。中秋節那天，摩根開車到優勝美地，天上月亮又大又圓，她看到朋友、家人相聚，只有她孤身一人，「突然覺得一個人逛國家公園好孤獨，拍完月亮後，我直接開車去妹妹家。但和家人待了兩周，又迫不及待想出門。」 旅居路上，摩根看到無數美景，也見過很多有趣的人。（受訪者摩根提供）

旅居生活讓摩根體驗從未有的感受，她沿路往北，一直開到西雅圖。期間做過寵物保母，在一個地方待久了，就開車換個地方繼續上路。有時候住旅館，但更多的時候，路上開累了，停下來就睡在車上，中途也曾在兒子學校宿舍落腳。「很多地方沒去，以後我想嘗試更多，還可以再勇敢一點。」