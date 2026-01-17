華女購房產 假託管公司騙走首付逾50萬元

我的頻道

記者邵敏／洛杉磯報導
華人新移民購買百萬房產，卻被騙50多萬首付款。（圖／受訪者Chloe提供）

南加華人新移民最近購買一套價值百萬美元的房產，交易過程中，她收到第三方託管公司（Escrow）的郵件，要求支付50多萬美元首款。華女一次性將房款打給對方，沒想到這竟是一家冒充Escrow的詐騙公司，其郵箱地址、公司名字與真正的Escrow公司僅幾個字母之差。沒有看清這些細節，導致華人損失巨額錢款。

華人Chloe去年年底看中洛杉磯縣奇諾岡（Chino Hills）一套房產，總價130多萬美元。這是她在美國購置的首套房，從看房到決定購買，只用了3天。一切談妥後，12月18日，Chloe收到一封電郵，寄件人顯示是工業城（City of Industry）一家Escrow公司，來信要求購房者，將首付款當天轉帳至他們提供的銀行賬戶。

寄件人還在信中指出，因為電話繁忙，買家如有任何疑問，可回覆郵件溝通，並在附件中提供銀行帳號。對方第一封郵件中並未提及具體金額，Chloe回信詢問，被告知是51萬7562美元。「因為我記得首付款大概51萬左右，但忘了確切金額。」

郵箱地址 僅符號不同

據Chloe陳述，這封據稱來自Escrow公司的郵件，發給她的同時也附上了她的房產經紀信息。Chloe收到信後，馬上聯繫房產經紀，但後者稱並沒有收到來自Escrow郵件。Chloe事後核查發現，對方發送的郵箱地址，與經紀人真實郵箱特別相似，僅相差個別符號，「騙子認定我不會看到這些細微差別，他們主要就是在這些地方做手腳，以此迷惑。」

Chloe稱，她收到郵件後，也曾轉發給房產經紀，後者又發給真正的Escrow公司，但兩者均未及時發現可疑之處。「他們都沒有仔細核實，導致我最終把這筆錢轉給假冒Escrow的詐騙帳戶。」當事人還指出，真假Escrow公司名稱、郵箱地址也非常相似，只有符號區別，「就連Escrow聯繫人的名字，郵箱頭像照片也一模一樣。」

Chloe當天按照郵件指示，匯款51萬7562美元到對方帳戶。轉帳並沒有想像中順利，銀行後台暫時凍結這筆匯款，但櫃台工作人員告知她這是正常操作。期間，銀行後台多次致電當事人詢問相關細節，Chloe一一回覆這些電話後，最後用了三天時間才把錢轉出。

銀行似覺有異 未能攔下

Chloe事後質疑，銀行當時或已發現疑點，卻沒有成功阻止匯款繼續進行。同時，她還質疑房產經紀和真正的Escrow公司，「整整三天，他們都沒有發現任何問題，期間雙方一直在交流房款事項。」直到12月24日，Chloe前往Escrow辦公室辦理買房手續時，對方表示從未收到這筆首付款，她這才發現自己已上當被騙。

事發後，Chloe第一時間報警，希望可以追回這筆大額匯款，據悉，警方已著手調查此案，但進展緩慢。當事人表示，詐騙帳戶收到的51萬房款最初還處於凍結狀態，近幾天已被轉走。對於自己的巨額損失，Chloe認為相關人員應付一定責任，她表示將訴諸法律手段。

華人 詐騙 南加

