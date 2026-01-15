我的頻道

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

7旬華婦赴美探子 傍晚散步被撞亡 女司機被捕

聖地牙哥訊
華婦Ruizhi You赴美探望兒子，散步時被撞身亡。（谷歌地图）
南加聖地牙哥縣日前發生致命交通事故，從中國前來探望兒子的華人七旬長者，傍晚時分在街區散步時，被一部車輛撞擊後身亡。事發後，肇事司機逃逸，最新消息顯示，一女司機已被捕。

據NBC電視台等多家媒體報導，當地警方稱，這起致命事故發生在11日傍晚約5時30分，事發地點位丘拉維斯塔（Chula Vista）North Greensview Drive與Park Meadows Road交叉口附近。谷歌地圖顯示，這是一個非常安靜漂亮的社區，街道兩旁綠樹成蔭。

警方當時接到報案稱，一婦女在路口被車輛撞倒。警察和消防部門迅速趕到現場進行急救，受害者被送往醫院不久後宣布死亡。報導指出，事發後，肇事司機逃離，警方當時掌握的線索有限，未知涉事車輛的型號及顏色。

經家屬確認，遇害華婦名叫尤瑞芝（Ruizhi You，音譯），年逾七旬，此次從中國前來探望她唯一的兒子。朱同（Tong Zhu，音譯）表示，母親去年11月抵達美國，母子倆正計劃外出度假。朱同剛從海軍退伍，原本期待與母親共度一段美好時光。

對母親的突遭變故，朱同陷入悲痛，他接受媒體採訪時表示，「如果有人看到什麽，或者掌握線索，請告知我或報警，幫助找到肇事司機。我需要給母親的姐妹，給家人一個交代。我真的不知道該怎麼告訴他們。」

致命交通事故發生後的第三天，13日下午5時左右，當地警方逮捕一女，她涉嫌撞死尤瑞芝後逃逸。該女嫌是46歲的丘拉維斯塔居民Monica Armenta。

當地警局表示，他們最初掌握的嫌疑人和車輛信息非常有限，之後使用Flock Safety自動車牌識別系統（ALPR）協助搜查。警探最後在嫌疑人Armenta的家中將她逮捕。據悉，Armenta面臨肇事逃逸和過失殺人罪等指控。

案件仍在調查中，警方呼籲知情者提供線索，如有相關信息，請聯繫丘拉維斯塔警局，電話619-409-5833，或撥打犯罪舉報熱線888-580-8477。

