我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不吃甜的瘦子也可能得 醫揭五大糖尿病迷思

南加21娃華人「代孕再生5個」 告孕母、奪新生兒

21娃華人╱代孕再生5個 告孕母賠百萬、奪新生兒

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
發生保姆虐童的華人夫婦居所外，置於角落的小孩玩具。（本報資料照）
發生保姆虐童的華人夫婦居所外，置於角落的小孩玩具。（本報資料照）

南加華人代孕案件最新進展顯示，自去年7月、21幼兒被當局接管後的六個月內，宣國軍在其他州代孕的另外五名嬰兒接連出生。據悉，這些新生兒全被當地政府緊急接管。與此同時，宣國軍、Silvia Zhang提告一些代孕媽媽違約，索賠百萬美元，要奪回新出生的孩子。

據CBS電視台等媒體綜合報導，洛杉磯縣亞凱迪亞市居民宣國軍、Silvia Zhang代孕案震驚全美，後續風波再起。去年7月，當事人豪宅遭警方突襲，21個代孕孩子被帶走；此前，他們兩個月大的兒子因傷勢嚴重，被緊急送往醫院，醫護懷疑其曾受虐待。亞市警局警員Kollin Cieadlo表示，孩子傷勢符合「交通事故或被搖晃、摔倒」特徵，但並「沒有發生車禍」。

報導指出，宣國軍、Silvia Zhang並未結婚，目前仍是州政府虐待兒童調查的中心人物，並受到聯邦政府審查。過去六個月，兩人在維吉尼亞州、賓州喬治亞州等地，通過代孕至少又生育五個孩子，所有新生兒都已被州政府帶走監護。

宣國軍、Silvia Zhang目前正在四個州爭奪孩子的監護權，並起訴一些代孕媽媽。其中兩位代孕母反擊，爭取她們所孕育孩子的監護權。代孕媽媽Melissa Epps、Stacy King分娩前幾周，曾切斷與宣國軍及其律師的聯繫，根據法庭文件，她們最初拒絕交出新生兒。宣國軍、Silvia Zhang指她們違反合約，要求獲得新生兒的監護權，並向每位代孕媽媽索賠100萬美元，這是代孕合約約定金額的10倍。訴訟稱，他們在其中一位代孕者分娩五天後，才得知孩子出生；另一位代孕者則在約定醫院之外分娩。

代孕案中，一名受傷孩子在重症監護室接受治療。（洛杉磯縣高等法院）
代孕案中，一名受傷孩子在重症監護室接受治療。（洛杉磯縣高等法院）

同時，一些代孕媽媽也在爭奪孩子的撫養權。據Epps的律師描述，宣、Zhang兩人當時尋找並說服女性代孕，言論具誤導性。「Epps以為這對夫婦已有一個孩子，想再要一個。完全不知道他們想要幾十個孩子，如果知道，她不會同意代孕。」

編輯推薦

報導指出，去年在賓州，另外兩名代孕嬰兒出生，目前由州政府監護。喬治亞州的代孕母親Hallie Weaver去年夏天生下一個男嬰，孩子也被州政府帶走監護，她正在透過法律途徑爭取收養權。一些代孕媽媽指出，代孕過程中曾發現異常之處。不具名的代孕者表示，她在懷孕期間，從未見過宣國軍夫婦，直到分娩後的第二天早上，Silvia Zhang才出現，隨後帶著孩子離開。

對這場代孕風波，當事人宣國軍、Silvia Zhang始終堅稱無辜。據悉，兩人都是從中國移民到美國，並在亞凱迪亞豪宅定居。他們的律師在法庭文件中表示，兩人只是希望組成一個大家庭，沒有做錯任何事；同時聲稱有關虐待兒童的指控及一些媒體的報導「聳人聽聞且不實」，並稱這對情侶最終會贏得所有官司。

最近幾年，富裕的中國人湧入美國，尋找代孕媽媽的案例並不少見。美國生殖醫學會2024年的研究發現，六年時間裡，在美國代孕的外國公民中，約42%來自中國。代孕在中國屬非法行為。

亞凱迪亞 喬治亞州 賓州

上一則

28歲南加男元旦弒親 疑殘暴攻擊年邁祖父母

下一則

台積電鳳凰城再擴廠 斥資2億購900畝土地

延伸閱讀

涉黃賭毒？21娃華父宣國軍否認 避談代孕生子一事

涉黃賭毒？21娃華父宣國軍否認 避談代孕生子一事
22嬰登記同對父母 南加豪宅生娃案曝中資助長美代孕

22嬰登記同對父母 南加豪宅生娃案曝中資助長美代孕
亞凱迪亞警方查看監控顯示 豪宅虐嬰案 供詞不符引謎團

亞凱迪亞警方查看監控顯示 豪宅虐嬰案 供詞不符引謎團
剪臍帶剪斷嬰兒指 江蘇助產士稱新生兒「亂動」

剪臍帶剪斷嬰兒指 江蘇助產士稱新生兒「亂動」
台灣去年新生兒少2.5萬人 不到11萬人 1年崩跌2成

台灣去年新生兒少2.5萬人 不到11萬人 1年崩跌2成
日本新生兒人數探新低 比政府最悲觀的預測還少

日本新生兒人數探新低 比政府最悲觀的預測還少

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道