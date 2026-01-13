我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

涉性侵少女球員 64歲壘球教練被捕

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Michael Patrick Fitzgerald涉嫌猥褻未成年少女被捕 。（安大略市警方）
Michael Patrick Fitzgerald涉嫌猥褻未成年少女被捕 。（安大略市警方）

Fox 11報導，南加州64歲的壘球教練費茲傑羅（Michael Patrick Fitzgerald）涉嫌性侵一名少女後被捕，調查人員相信可能還有更多受害者。

1月7日，安大略市警方（Ontario Police）接獲一起性侵報案，涉及一名14歲少女。根據調查期間獲得的信息，警探在費茲傑羅位於安大略市的住家將其逮捕。

當局表示，費茲傑羅是南加州爆炸隊（Southern California Explosion）青少年俱樂部的壘球教練，受害者是該球隊的成員。費茲傑羅曾在橙縣（Orange County）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）執教其他球隊，當局相信可能有其他受害者。

他因涉嫌多項對未成年人猥褻行為的重罪被收押在西谷拘留中心（West Valley Detention Center），保釋金為100萬美元。

掌握更多資訊的民眾，請致電安大略市警察局909-986-6711。也可以在線上匿名提交線索。如需協助，可以聯繫強暴、虐待和亂倫全國網絡（RAINN）提供全年無休的熱線，電話號碼為1-800-656-4673。

加州 南加 橙縣

上一則

聖地牙哥、聖荷西 房價跌幅列全美前5名

下一則

北美卡車運輸協會會長：從內捲到收斂 華人卡車司機市場重新平衡

延伸閱讀

18歲跳水金牌全紅嬋留長髮 網驚呼：變美少女

18歲跳水金牌全紅嬋留長髮 網驚呼：變美少女
紐約公校1天2起攜槍入校案 1學生被捕竟是通緝犯

紐約公校1天2起攜槍入校案 1學生被捕竟是通緝犯
女客哭訴曾遭父性侵 串燒老闆竟生色心猥褻她

女客哭訴曾遭父性侵 串燒老闆竟生色心猥褻她
高市心衛中心爆性侵竟封口半年 議員轟衛生局長下台

高市心衛中心爆性侵竟封口半年 議員轟衛生局長下台
高雄績優心衛主管性侵被督導少女 公務資料庫成「選妃冊」

高雄績優心衛主管性侵被督導少女 公務資料庫成「選妃冊」
公務資料庫當「選妃冊」 高雄衛局督導性侵弱勢少女

公務資料庫當「選妃冊」 高雄衛局督導性侵弱勢少女

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場