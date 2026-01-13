涉性侵少女球員 64歲壘球教練被捕

Michael Patrick Fitzgerald涉嫌猥褻未成年少女被捕 。（安大略市警方）

Fox 11報導，南加州 64歲的壘球教練費茲傑羅（Michael Patrick Fitzgerald）涉嫌性侵一名少女後被捕，調查人員相信可能還有更多受害者。

1月7日，安大略市警方（Ontario Police）接獲一起性侵報案，涉及一名14歲少女。根據調查期間獲得的信息，警探在費茲傑羅位於安大略市的住家將其逮捕。

當局表示，費茲傑羅是南加 州爆炸隊（Southern California Explosion）青少年俱樂部的壘球教練，受害者是該球隊的成員。費茲傑羅曾在橙縣 （Orange County）和聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）執教其他球隊，當局相信可能有其他受害者。

他因涉嫌多項對未成年人猥褻行為的重罪被收押在西谷拘留中心（West Valley Detention Center），保釋金為100萬美元。

掌握更多資訊的民眾，請致電安大略市警察局909-986-6711。也可以在線上匿名提交線索。如需協助，可以聯繫強暴、虐待和亂倫全國網絡（RAINN）提供全年無休的熱線，電話號碼為1-800-656-4673。