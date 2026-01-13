開Uber未保共乘險 等待叫單期間遇車禍不理賠

我的頻道

記者邵敏／洛杉磯報導
華興保險汽車房屋部門經理Jason Wang，建議網約車司機購買「共乘保險」。（記者邵敏／攝影）
南加很多華人從事Uber、Lyft等網約車工作，但一些人並不知道，一旦發生車禍，理賠程序比較複雜。若未加購「共乘保險」（Rideshare Insurance），恐面臨個人車險、網約車平台雙雙拒賠，最後只能自掏腰包，支付高額修車費用。

華興保險汽車房屋部門經理Jason Wang分享案例，洛杉磯華人Uber司機林先生，工作途中發生追尾事故，導致雙方車輛嚴重受損，且林先生負全責。事發後，當事人先聯繫個人車險公司，卻被告知事故發生時已開啟Uber App，處於工作狀態，因林先生沒有投保「共乘保險」，個人車險不予理賠。林先生轉而向Uber平台求助，但工作人員回覆，雖然網約車App已開啟，但車禍發生時，當事人尚未接單，Uber保險僅負擔對方車輛損失，不負責賠償林先生的車損。最終，林先生只得自掏腰包，支付數千美元修車費。

針對這起案例，Jason解釋，網約車平台依據司機的接單狀態決定是否理賠。「若司機已接單或正前往接客、載客途中，Uber公司承擔完整保險賠償。」但林先生事故發生在「等待派單」期間，App雖已開啟，但尚未接單，這段時間發生車禍，通常由個人車險理賠，前提是車主需額外加購「共乘保險」。「如果沒有共乘險，Uber賠償對方額度有限，司機自己的車輛損失可能不賠，修車費高昂。」Jason指出，一些司機開特斯拉車做Uber，一次維修費高達幾千、甚至上萬美元，全得自己負擔。

全職、兼職 都該加購共乘保險

Jason提醒，只要從事Uber、Lyft等網約車平台工作，無論全職或兼職，都應在保單中加購「共乘保險」，半年費用數百美元，依年齡、駕駛紀錄等而異。部分保險公司不提供此險，車主應主動告知經紀人自己的工作性質，必要時更換保險公司。「許多華人怕保費變高，不願坦誠相告自己在兼職，一旦出事隱瞞不報，後果恐難承擔。」

根據Uber官方資料，平台依App狀態將司機保險分為四階段。階段0，App關閉，不在工作狀態，所有保險由個人車險承擔；階段1，App開啟、等待叫單，Uber通常提供「第三方責任險」，賠償司機對他人造成的損害，不一定負擔司機自身車損，這也是網約車司機最容易遭遇「兩邊不賠」的高風險時段。階段2，司機已接單、前往接客，Uber提供較完整保障，包括第三方責任、人身傷害及車輛碰撞險等。階段3，司機載客途中，保障內容涵蓋更多乘客相關保險。

送餐人員 須買商業車險

除網約車司機外，Uber Eats、DoorDash等送餐人員面臨同樣問題，業內人士建議也需加購「共乘保險」。此外，如果是披薩店、餐廳員工負責外送，或機場接送等商業用途工作，必須購買「商業車險」（Commercial Auto Insurance）。Jason指出，披薩店員工送餐途中發生車禍，個人車險不會理賠，他建議從事此類工作的人，應與雇主充分溝通保險範圍。

車險飆漲 專業人士：貨比三家勿停保

