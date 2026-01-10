白卡變革波及日間護理中心 長者焦慮

我的頻道

記者張宏／洛杉磯報導
聖蓋博有的日間中心的午餐，是炸雞腿搭配蔬菜。（本報資料照片）
2026年起，白卡（Medi-Cal）資格不再只看收入，同時要審核資產（存款與財產），同時新申請者在2026年後若是無證或身分不符，就不能拿到完整白卡保險。該政策會導致一些長者無法更新白卡，新規無疑波及南加華人日間護理中心。

收托天數 遭縮減

福星日間護理中心經理Angela朱表示，目前還沒有收到正式通知，但是從去年開始，就陸續有保險公司縮減長者去中心的天數，如5天減到4天，4天減到3天。成人日間護理從2006年迄今，政府一直付一樣金額的錢，且不同的縣金額還不同，但近年物價上漲厲害，維持已很辛苦，本來去年政府增加10%撥款，但沒幾個月又通知是錯誤，需要把多撥付的部分退回去。本來政府漲錢，他們也給員工相應加薪；政府可以反悔，但給員工的漲薪無法退回。

物價漲 墊高成本

她表示，今年關於白卡資格會有變動，在目前還沒有確定具體有多大，勸長輩不要亂動原條款，也不要亂換保險公司。像他們中心已很難減少成本，工作人員人數比例是政府規定的，人事開支省不了，飲食部分節省空間也有限，物價一直上漲，中心每天要提供200杯以上咖啡，以前一桶咖啡9.99美元，現在一桶是18.99美元 ，有時還買不到。咖啡和茶雖不是政府支持項目，但老人家需要，就必須提供。

中心飲食是外包給餐廳，但餐廳也漲價，且政府對老人餐食有一定要求，他們不僅按照政府要求，還要提供普通牛奶和乳糖不耐牛奶多種選擇，且如用豆漿替代，要提供和牛奶類似營養成分的豆漿才可。雖中心維持日益艱難，但是長者需求在增加，他們在這裡交友娛樂很開心，很有些長者甚至周末和節假日都想來。

善心企業 捐物資

Angela朱說，日間中心因為要接送長者，有12輛車，車子保險很貴，幾乎很難找到保險公司承保。他們已算是南加華人區老人中心狀況比較好的，但也利潤有限，經營艱難。不過也有很多華人善心企業關愛長者，像去年年底有做絲巾華人捐贈幾百條絲巾給長者，還有公司捐贈5台助行器，還時不時有很多人來表演節目，逗長者開心。

也有一些日間護理中心服務在縮水，華人長者Tina李表示，聖蓋博谷的華人日間中心有幾十家，感覺規模有限且比較老舊，她常去的聖蓋博一家日間中心，現在餐食分量縮水，午飯基本就是一個雞腿搭一點蔬菜，且提供分量很少，要加量被拒絕，飯菜還都是冷的，一些老人家就選擇不在中心吃，直接把自己那份餐點打包回家。

華人 保險 白卡

老年人全面照護計畫政策調整 不利弱勢長者

