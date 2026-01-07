華人海外過春節 為傳承也為族群理解

久居美國的華人 移民，在海外過農曆春節 ，與在家鄉團聚的氛圍仍有所不同。部分南加州華人指出，在美國慶祝春節具有特殊意義，一方面是希望讓這項重要的傳統節慶能在華裔 年輕世代中持續傳承，另一方面也藉此向其他族裔介紹中華文化，增進理解、消除誤解，促進族群之間的和諧共處。

洛杉磯華商經貿聯誼會會長邱啟宜表示，若想感受更濃厚的「年味」，部分華人會選擇返鄉，與親朋好友共度佳節。但對多數長期旅居美國的華人而言，如何在海外延續春節文化同樣重要。他近日將為部分華裔年輕志工示範湯圓的製作方式，並在過程中講解相關年節習俗。這類活動過去已多次舉辦，目的正是希望透過親身體驗，讓年輕一代了解並傳承中華傳統文化，使春節習俗在海外得以延續。

聖蓋博市華裔市議員丁言愉指出，聖蓋博市長期舉辦各類傳統春節慶祝活動，如元宵節嘉年華，吸引不同族裔居民共同參與。該市約六成居民為亞裔，其中以華人居多。市府推動華人傳統節慶活動，主要目的在於讓其他族裔居民更深入了解中華文化，避免文化上的誤解。他舉例，早期曾有其他族裔居民不理解華人食用臭豆腐，但經由交流後發現，臭豆腐其實與西方某些氣味濃烈的起司相似，如今也有越來越多居民開始接受甚至喜愛這道料理。

丁言愉強調，不同文化之間透過持續的溝通與交流，能有效消除刻板印象，增進彼此理解，讓社區關係更加和諧融洽。