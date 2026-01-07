我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

華人海外過春節 為傳承也為族群理解

記者啟鉻／洛杉磯報導

久居美國的華人移民，在海外過農曆春節，與在家鄉團聚的氛圍仍有所不同。部分南加州華人指出，在美國慶祝春節具有特殊意義，一方面是希望讓這項重要的傳統節慶能在華裔年輕世代中持續傳承，另一方面也藉此向其他族裔介紹中華文化，增進理解、消除誤解，促進族群之間的和諧共處。

洛杉磯華商經貿聯誼會會長邱啟宜表示，若想感受更濃厚的「年味」，部分華人會選擇返鄉，與親朋好友共度佳節。但對多數長期旅居美國的華人而言，如何在海外延續春節文化同樣重要。他近日將為部分華裔年輕志工示範湯圓的製作方式，並在過程中講解相關年節習俗。這類活動過去已多次舉辦，目的正是希望透過親身體驗，讓年輕一代了解並傳承中華傳統文化，使春節習俗在海外得以延續。

聖蓋博市華裔市議員丁言愉指出，聖蓋博市長期舉辦各類傳統春節慶祝活動，如元宵節嘉年華，吸引不同族裔居民共同參與。該市約六成居民為亞裔，其中以華人居多。市府推動華人傳統節慶活動，主要目的在於讓其他族裔居民更深入了解中華文化，避免文化上的誤解。他舉例，早期曾有其他族裔居民不理解華人食用臭豆腐，但經由交流後發現，臭豆腐其實與西方某些氣味濃烈的起司相似，如今也有越來越多居民開始接受甚至喜愛這道料理。

丁言愉強調，不同文化之間透過持續的溝通與交流，能有效消除刻板印象，增進彼此理解，讓社區關係更加和諧融洽。

華人 春節 華裔

上一則

首位亞裔 創造歷史 章以琳摘加州小姐后冠

下一則

2026世報年節展／太太樂食品 廚房好幫手

延伸閱讀

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
南加聖蓋博「奶茶一條街」名店進駐 洗去色情業汙名

南加聖蓋博「奶茶一條街」名店進駐 洗去色情業汙名
1月10日聖蓋博市回收獎勵 可獲限量濾油器、工具包

1月10日聖蓋博市回收獎勵 可獲限量濾油器、工具包
上海不辦跨年 推「迎新季」拉抬消費 至春節共300活動

上海不辦跨年 推「迎新季」拉抬消費 至春節共300活動
順安堂中藥店45周年感恩回饋 特備300磅深海野生海參迎接春節

順安堂中藥店45周年感恩回饋 特備300磅深海野生海參迎接春節
中明年春節放9天「增幸福感」？正面、中性情緒占比92.9%

中明年春節放9天「增幸福感」？正面、中性情緒占比92.9%

熱門新聞

高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

2025-12-30 20:36
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火