南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人 社區不少已婚男女，孤身在美國打拼多年，配偶尚在中國，因各種需求，有些人會選擇和其他異性「搭夥」過日子。但沒有想到，這段婚外情讓他們申請入美籍時遇到麻煩，甚至因此被拒。

據劉龍珠律師提供的信息，洛杉磯華人男女「搭夥」過日子的現象普遍，有些男女在一起日久生情。其中一名華女的配偶入境時，她面對多年未見的丈夫、以及朝夕相處的男友兩難選擇。更糟糕的是，華女之後申請入籍時，被舉報曾有婚外情、通奸，法官拒絕其申請要求。

劉龍珠指出，美國大部分州並無通奸罪，這屬於個人道德問題，但通奸行為影響入籍。「這條法規一直存在，以前不嚴格，現在移民 嚴格執法的環境下，只要被發現，就可能影響入籍。」

移民局（USCIS）官方信息顯示，2025年10月下旬開始，綠卡 持有者申請入籍難度提高，嚴審是否具備「良好品德」（Good Moral Character，簡稱GMC），甚至恢復「鄰里調查」。「移民政策全面收緊，外籍人士考公民，需證明自己是一個品行端正的好人。」劉龍珠表示，如果有通奸行為，就可能被拒入籍。

移民局處理入籍申請時，要求當事人證明法定期間（通常為申請前五年，對於與美國公民結婚者時間為三年）內具有良好道德品格。法規顯示，通奸或婚外情被視為條件性障礙（Conditional Bar），如果該行為「破壞現有婚姻」，則可能導致GMC認定失敗，從而申請被拒。除非申請人證明有「減輕情節」，比如配偶知情並同意、婚姻合法結束或離婚無效等，否則無法推翻該認定。

這種障礙並非永久性禁令（Permanent Bar），但會直接影響入籍資格。移民局官員在面試中會詳細詢問相關細節，比如離婚原因、配偶是否知情等，並審查相關證據，包括離婚文件、證人聲明等。如果入籍被拒，申請人可上訴或在障礙期結束後重新申請，通常需要等待五年。

劉龍珠提供多起案例，顯示因此類道德問題（包括通奸或婚外情）被拒入籍申請。其中一名申請人持綠卡，五年GMC期內與他人有婚外情，配偶不知情，導致婚姻破裂。當事人申請入籍時，面試官發現離婚文件提及「出軌」，申請隨後被拒。

另一起案例顯示，當事人15年前曾有過一段婚外情，申請入籍時，面試官在離婚紀錄中發現這段過往，認定其有道德問題，儘管已超出五年GMC期限，仍然被拒；另一起案例中，申請人是公民配偶，三年GMC期內出軌，妻子原諒他，但離婚紀錄顯示「背叛」，當事人雖已提交妻子聲明，但移民官認為出軌導致「婚姻被破壞」，拒絕其入籍申請。

劉龍珠指出，南加不少華人男女因涉及婚外情，如今擔憂自己被舉報會影響入籍，「此類擔憂非常現實」。但律師也表示，並非所有婚外情都會導致拒絕，但若隱瞞事實，則可能被加重列為「虛假陳述」。劉龍珠建議，當事人如有類似情況，申請入籍前需諮詢專業移民律師，提供減輕證據，或可扭轉局面。