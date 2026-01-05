個性化車牌或彩繪車身顯自我 但小心觸法挨罰

我的頻道

記者張宏／洛杉磯報導
從全車Labubu彩繪的Cybertruck，到「LLovLily」或「IAMISIS」的個性化車牌，一些車主用色彩、圖案與字母表達愛好、信念與幽默。（記者張宏／攝影）
從全車Labubu彩繪的Cybertruck，到「LLovLily」或「IAMISIS」的個性化車牌，一些車主用色彩、圖案與文字，表達愛好、觀點與幽默。但在加州，想要玩得出彩須遵守法律並登記，否則可能引發輿論誤會，甚至背上不屬於自己的罰單

加州允許將車輛以各種顏色或圖案做包膜或彩繪，前提是不觸犯法律。律師劉龍珠表示，汽車更改顏色沒有向加州車管所（DMV）報備，更改車輛的登記資料（Registration），在路上被警察抓到，可能會收到整改罰單。因為警方會懷疑改顏色的動機，是否涉嫌犯罪。很多涉嫌搶劫盜竊的車輛，目擊者辨識主要記顏色而非車牌，如果車主更改汽車顏色，也許會有惡意逃脫罪名嫌疑。更改汽車顏色，建議最好在十天內去DMV報備，DMV會要求填寫256表格和31表格，這是比較保險的做法。另外更改車牌顏色，比更改汽車顏色還需慎重；根據加州4464法律，禁止改動車牌上的字母、數字、反光塗層、標誌等，否則可能會涉輕罪。

關於個性化車牌的部分，據DMV網站，加州個性化車牌是合法的，但須透過DMV申請，符合審查規定後，付費並等待製作。車牌內容不能含冒犯或誤導性字串，否則DMV有權拒絕或取消該號碼。通常個性車牌製作周期，要比普通車牌長，車牌不能自己亂塗、改寫或遮蓋，也不能加裝會遮擋字號的裝飾物，否則可能被罰款甚至扣車。從今年元旦起，加州執行新法，禁止販售與使用遮蔽車牌的裝置（plate flippers），違者可罰款1000美元。

個性化車牌，可能給車主帶來不必要麻煩，華人小李曾經為示愛女友Lily，就把申請個性車牌「LLovLily」，結果車牌還沒下來，兩人就分手，之後每次看到這個車牌，都會想到那段傷心往事。還有人更慘被取消車牌，據ABC 7電視台報導，北加州女子Isis Wharton的個性化車牌「IAMISIS」遭DMV取消，理由是其車牌可能聯想到恐怖組織「ISIS」。但Isis Wharton表示這只是她的名字，計劃依法抗爭。

據CBS報導，南加女車主Suzi Kiefer今年因車上的個性化車牌「LUVSICK」與市面上販售的仿製車牌極為相似，而收到15張全美各地交通違規罰單（紅燈、超速等），而這些違規車輛根本不是她的。此事凸顯仿製車牌與真車牌混淆可能造成的法律問題。

據CBS 8報導，2024年12月一塊寫著「LOLOCT7」的車牌引起爭議。一個全國性的反猶太主義組織，猛烈抨擊該車牌的車主和DMV，指責他們允許使用這塊車牌。該組織稱，這塊車牌影射哈馬斯2024年10月7日在以色列發動致命攻擊。而車牌主人表示，這只是個誤會，Lolo在塔加洛語中是爺爺的意思，CT代表Cybertruck，數字7指的是車主孫輩數量。

曾經引發話題的百萬美元定製的粉紅色與金色勞斯萊斯。（記者張宏／攝影）
也有一些人會在車上貼上文字表達態度，比如「刻薄的人會養出小小刻薄的人」（Mean...
