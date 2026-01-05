特斯拉畫滿Labubu…個性化彩繪汽車 驚艷南加街頭

日前在聖蓋博一家酒店停車場一輛醒目的特斯拉Cybertruck，車身上彩繪一隻綠色在抽菸的Labubu。（記者張宏／攝影）

誰這麼愛Labubu ？南加 州街頭驚現一輛全車Labubu彩繪的特斯拉 Cybertruck，且連車牌都不放過。近年來，愈來愈多南加年輕華人熱衷用個性化汽車彩繪（Car Wrap） 為愛車「變身」，不惜花費數千美元，把汽車變成行走名片；卡通動漫與拉力賽風格，成為最受歡迎的潮流。

汽車是南加必備的代步工具，如何在車山車海突出個性，是很多年輕人在意的事。日前在聖蓋博一家酒店停車場一輛醒目的特斯拉Cybertruck，前面紫色車身是一隻綠色在抽菸的Labubu，Labubu表情很「社會」，脖子還帶大金鍊。汽車其他部位，也是綠色的Labubu，通體以綠色和紫色為主，連車牌都是Labubu字樣，可見車主是十足Labubu愛好者。

艾爾蒙地的華人車行老闆Leo李，從事汽車彩繪業務多年。他表示，汽車彩繪一般是兩種工藝，訂製貼膜和電腦設計的快速噴圖，南加目前以訂製貼膜為主，平均全車價格2800到3500美元。訂製貼膜的車身噴圖，有些是以動漫彩繪為主，基本是什麼卡通人物火，就貼什麼。像Labubu、Hello Kitty或是經典動漫人物的彩繪，其車主大多是女生和動漫愛好者，通常是貼膜加二次創作的手繪，讓漫畫車更生動。而賽車愛好者則喜歡做賽車塗裝，也有「戰損版（即故意製作戰鬥中磨損的樣子）」和一些商家Logo廣告的貼膜。

Leo說，汽車個性彩繪族群以年輕人偏多，尤其幾年前大批留學生幾個月就會給車子換圖案，最誇張一次，是一個女生，她全車貼滿粉鑽，因為鑽都要一片片貼，所以花費1萬2000多美元，不過效果的確很強烈，在陽光下非常閃亮。近兩年因為經濟下行，來車行做彩繪貼膜的客人，約少了三分之二。車身訂製貼膜在中國價格便宜很多，也有人是在中國訂貨，然後找本地的師傅貼裝；不過兩者總體價格差別不大，因為膜的價格只占總價約三分之一，主要是人工費。

貼膜這行競爭激烈，現在有很多人自學後，在自家車庫，就能幫人貼膜。車膜貼的好壞，主要看收邊，有的貼膜邊角會開掉，這和手藝及膜的質量有關係。貼膜不僅強調個性和美觀，也有遮醜的需求，像特斯拉容易生鏽，車身很容易印上手印，怎麼洗都臟，那車身貼膜，就能遮蓋這些痕跡。各款車型貼膜的難易程度也不同，像Cybertruck比較好貼，因為棱角多，且沒有弧形轉彎地方，而賓利GT就比較難貼，弧度太多。