積欠6萬房租 明星米基洛克面臨被驅逐

美國好萊塢知名演員米基洛克因欠租將被驅逐。（美聯社）

以銀幕硬漢形象聞名的73歲好萊塢 演員米基洛克(Mickey Rourke)，因積欠近6萬美元房租，面臨被驅逐的處境。

KTLA5電視台報導，根據12月29日提交至洛杉磯 縣高等法院的訴訟文件，米基洛克已於12月18日收到通知，要求他在三天內補繳積欠的房租，否則須搬離住所。若他未依期限履行，房東高德（Eric Gold）將向法院提告，要求他支付律師費與相關損害賠償。

據悉，米基洛克於2025年3月簽下這棟3房、2.5衛浴住宅的租約。房屋資訊平台Zillow顯示，該房屋為「整修精美的西班牙風格平房」。根據法院文件，該房屋最初月租為5200美元，之後調漲至每月7000美元。

米基洛克本名為菲利普‧安德烈‧洛克二世（Philip Andre Rourke Jr.）。他原本為拳擊手，後轉型演員。米基洛克於1980年開始電影生涯，最初在「天堂之門（Heaven′s Gate）」中擔任小角色，之後又參演「熱力四射（Body Heat）」。真正讓他躍升為銀幕男主角的，是1982年電影「餐廳（Diner）」中的演出，隨後他接連主演「愛你九周半（9 1/2 Weeks）」、「格林威治村教宗 （The Pope of Greenwich Village）」以及「鬥魚（Rumble Fish）」等。

然而，這名演員在銀幕外的行為備受爭議，最終導致其事業受阻、婚姻破裂。今年早些時候，他又因涉反同性戀言論，被踢出真人實境節目「英國版名人老大哥(Celebrity Big Brother UK)」劇組。