我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

積欠6萬房租 明星米基洛克面臨被驅逐

【洛杉磯訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國好萊塢知名演員米基洛克因欠租將被驅逐。（美聯社）
美國好萊塢知名演員米基洛克因欠租將被驅逐。（美聯社）

以銀幕硬漢形象聞名的73歲好萊塢演員米基洛克(Mickey Rourke)，因積欠近6萬美元房租，面臨被驅逐的處境。

KTLA5電視台報導，根據12月29日提交至洛杉磯縣高等法院的訴訟文件，米基洛克已於12月18日收到通知，要求他在三天內補繳積欠的房租，否則須搬離住所。若他未依期限履行，房東高德（Eric Gold）將向法院提告，要求他支付律師費與相關損害賠償。

據悉，米基洛克於2025年3月簽下這棟3房、2.5衛浴住宅的租約。房屋資訊平台Zillow顯示，該房屋為「整修精美的西班牙風格平房」。根據法院文件，該房屋最初月租為5200美元，之後調漲至每月7000美元。

米基洛克本名為菲利普‧安德烈‧洛克二世（Philip Andre Rourke Jr.）。他原本為拳擊手，後轉型演員。米基洛克於1980年開始電影生涯，最初在「天堂之門（Heaven′s Gate）」中擔任小角色，之後又參演「熱力四射（Body Heat）」。真正讓他躍升為銀幕男主角的，是1982年電影「餐廳（Diner）」中的演出，隨後他接連主演「愛你九周半（9 1/2 Weeks）」、「格林威治村教宗（The Pope of Greenwich Village）」以及「鬥魚（Rumble Fish）」等。

然而，這名演員在銀幕外的行為備受爭議，最終導致其事業受阻、婚姻破裂。今年早些時候，他又因涉反同性戀言論，被踢出真人實境節目「英國版名人老大哥(Celebrity Big Brother UK)」劇組。

教宗 洛杉磯 好萊塢

上一則

加州研擬徵收富人稅 創投家提爾設立邁阿密新辦

下一則

2026南加 國際大型盛典和選戰年

延伸閱讀

千人冒雨「邊哭邊跨年」 蔡明亮一段話惹哭現場

千人冒雨「邊哭邊跨年」 蔡明亮一段話惹哭現場
只怪房租漲太快？好萊塢巨星欠租恐被驅逐

只怪房租漲太快？好萊塢巨星欠租恐被驅逐
愛妻不想看到… 喬治克隆尼換戲路「不再拍吻戲」

愛妻不想看到… 喬治克隆尼換戲路「不再拍吻戲」
喬治克隆尼宣布「不再拍吻戲」 原因與小17歲愛妻有關

喬治克隆尼宣布「不再拍吻戲」 原因與小17歲愛妻有關
非洲取景、實彈爆破…「用武之地」求寫實 導演曝拍攝祕辛

非洲取景、實彈爆破…「用武之地」求寫實 導演曝拍攝祕辛
非洲取景、實彈爆破… 導演申奧揭「用武之地」拍攝秘辛

非洲取景、實彈爆破… 導演申奧揭「用武之地」拍攝秘辛

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽

2025-12-26 20:44

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？