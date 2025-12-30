加州房價雖高 這些城市相對買得起

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
加州房價高漲，但仍有部分城市相對可負擔。（本報資料照片）
莫德斯度蜂報(The Modesto Bee)報導，對許多加州居民來說，購屋夢想愈來愈遙不可及，接近歷史高點的房價，房屋不僅難以取得也難以負擔，然加州仍有一些相對負擔得起的地區。

房地產平台Redfin依照「每月房貸支出占收入比」（payment to income ratio），列出加州多個最負擔得起城市，所有數據均為2025年1月至10月間平均值。

排名第一是埃爾克格羅夫（Elk Grove），房貸支出占收入40.9%，房屋銷售中位數65萬2686美元，家庭年收入中位數12萬2229美元，購屋所需年收入16萬6672美元，每月房貸中位數4167美元。

第二名羅斯維爾（Roseville），房貸支出占收入比41.8%，房屋銷售中位數63萬9738美元，家庭年收入中位數11萬7354美元，購屋所需年收入16萬3365美元，每月房貸中位數4084美元。

第三名佛爾森（Folsom），房貸支出占收入比43.2%，房屋銷售中位數78萬5749美元，家庭年收入中位數13萬9263美元，購屋所需年收入20萬651美元，每月房貸中位數5016美元。

第四名曲萊賽（Tracy），房貸支出占收入比43.4%，房屋銷售中位數66萬9832美元，家庭年收入中位數11萬8253美元，購屋所需年收入17萬1050美元，每月房貸中位數4276美元。

第五名南加州布倫伍德（Brentwood），房貸支出占收入比43.9%，房屋銷售中位數80萬505美元，家庭年收入中位數13萬9567美元，購屋所需年收入20萬4419美元，每月房貸中位數5110美元。

上榜城市還有瓦卡維爾（Vacaville），房貸支出占收入比44%，房屋銷售中位數62萬4077美元，家庭年收入中位數10萬8580美元，購屋所需年收入15萬9366美元，每月房貸中位數3984美元。

西沙加緬度（West Sacramento），房貸支出占收入比45%，房屋銷售中位數53萬3498美元，家庭年收入中位數9萬791美元，購屋所需年收入13萬6236美元，每月房貸中位數3406美元。

南加河濱東谷市（Eastvale），房貸支出占收入比45.8%，房屋銷售中位數96萬3429美元，家庭年收入中位數16萬1322美元，購屋所需年收入24萬6024美元，每月房貸中位數6151美元。

南加州上榜城市還包括聖伯納汀諾縣尤尼帕（Yucaipa），河濱縣坦密庫拉（Temecula），聖伯納汀諾縣雷德蘭市（Redlands）。

加州 南加 房地產

