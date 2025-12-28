華男賣大麻留案底面臨驅逐 救回綠卡成功入境

華人林先生來美國十年拿到綠卡，但因有運輸和銷售大麻案底，月前入境美國時，在LAX過海關時被攔下面臨遣返。圖為海關照片。（記者張宏／攝影）

華人林先生來美國十年，通過親屬移民 拿到綠卡 ，因為有非法運輸和銷售大麻 案底，月前入境美國時，在洛杉磯國際機場（LAX）被海關攔下並交移民局面臨驅逐，最終憑藉一項關鍵法律成功保住綠卡，留在美國。

林先生多年來一直在中餐館做廚師，但因為一次工傷，無法長時間站立工作。朋友建議他「去種草（大麻）吧，輕鬆又賺錢」，在河濱縣靠近印第安保留區那邊，有「合法大麻農場」。林先生信以為真，東拼西湊10萬美元投資，在保留區搭棚種大麻。幾個月後，他把收成好的大麻花放進車裡準備運回家晾曬，不料在離開部落區時，被河濱縣警局的警員攔下。車上查出數磅大麻花、包裝袋與設備。林先生當場被捕，罪名包括非法運送大麻和持有大麻準備販賣。

最後法官考慮他無前科、身體狀況差，只判輕罪，罰款並做幾天社區服務。案子看似結案，但他月前從廣州探親結束後返美，在LAX被攔下，理由是「涉毒品運送罪，根據聯邦移民法，要啟動驅逐出境程序」。林先生聽到後瞬間崩潰。

認罪換輕罪 綠卡曾被吊銷

林先生表示，他當時聘請的是公設辯護律師，律師曾提醒他此案可能影響移民身分，並建議他諮詢移民律師。但林先生當時手頭拮据，付不起額外律師費，也沒受過教育，不明白影響移民身分的具體意義。他以為加州大麻都合法，不會有問題。他在完全不理解後果的情況下簽認罪協議，換來輕罪出獄，但沒想到綠卡被吊銷。

律師鄧洪表示，加州大麻法只是局部合法，據2018年加州第64號法案，成年人可合法持有與種植大麻，但必須由政府頒發的種植和銷售執照，且不得跨區運輸或離開許可範圍。林先生種大麻沒有在合法持牌地，且跨區運輸，屬非法商業種植。聯邦法仍視大麻為一級毒品，在聯邦移民體系下，移民法只看聯邦標準，不看加州法律，任何涉非法大麻運輸、銷售、持有並意圖販賣的行為，都構成可驅逐出境的毒品罪。

他說，雖然印第安部落區有自治權，但多數所謂保留區大麻農場，根本沒有部落授權或州執照，只是「掛羊頭賣狗肉」。林先生也低估案底對移民身分的影響，移民系統會長期保存刑案記錄。即使案子早已結束，只要身分更新、回美入境或申請入籍時，系統自動觸發審查，使其可能面臨遣返，林先生正是探親回美時被鎖定。

但林先生的綠卡身分還有救，鄧洪表示，據加州刑法第1473.7條，允許非公民被告以當時未充分理解移民後果為由，請求法院撤銷認罪，其重點不在律師有沒有解釋，而在當事人是否真正理解。像林先生這樣英語有限、教育程度低、經濟困難的移民，是最有力的挽救方法。最終他們與檢察官協商成非毒品罪名，從而保住林先生的綠卡。

鄧洪提醒，普通刑事律師未必懂移民影響。面對大麻、家庭暴力、詐騙等案件，必須找懂移民法的刑事律師共同評估，否則輕判變成重傷。最後絕對不要輕信「半合法」生意，所謂部落區合法、朋友幫忙、分紅投資，這些聽起來安全的項目，往往是移民身分地雷。如有人曾因大麻案被定罪，請盡快找懂移民後果律師申請撤銷認罪。