我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

小三包養小鮮肉 為愛刺青、生子卻分手

記者邵敏／洛杉磯報導
被包養華女高薪聘請「小鮮肉」，為愛刺青、生子。示意圖。(取自Unsplash.com)
被包養華女高薪聘請「小鮮肉」，為愛刺青、生子。示意圖。(取自Unsplash.com)

洛杉磯地區富人圈，有些年長華人女性支付高薪聘請年輕男友來陪伴，這些華人女性當中有些人在中國有家庭、丈夫，有些人自己也沒有名分，是被富豪包養的「小三」，但富豪大部分時間住在中國，她們定居他鄉、長期獨守空房，以包養「小鮮肉」的特有方式尋求身體、情感慰藉。

律師劉龍珠接手的案例中，包養一名華女的富豪長期住在中國，該女子不甘寂寞，高價聘請「小鮮肉」服務，相處一段時間後，她對這名年輕男子動真情，並在身上為愛刺青，刻上對方名字。

劉龍珠表示，該當事人後來懷上孩子，希望用孩子留住年輕男，但最後兩人還是大打出手，走上分手。期間，女子求助律所，試圖告這名男子，她認為兩人一直以夫妻名義長期居住，已構成事實婚姻，男子應承擔丈夫的法律責任。但劉龍珠指出，加州不承認事實婚姻，即便雙方同居多年、並育有子女，也不構成事實婚姻。「這起案例中，受到最大傷害的是他們的孩子。在以金錢維繫的複雜男女關係中，悲劇一開始就已經鑄成」。

類似案件在洛杉磯地區並不少見，律師表示，此類事件比較隱祕，因為中國很多有錢男人包養情婦，「不只一個小三，還有小四、小五。」劉龍珠分析，這些富有男子有身分地位，要面子，即便東窗事發，也不會對外張揚，生怕丟臉。富豪們往往選擇斷了情人的經濟來源，「他們無法容忍妳拿我的錢，還去外面包養別的男人，不過雙方並不會撕破臉，因為男方怕丟臉，女方沒有社會地位，也不在乎」。

劉龍珠補充，從人性角度說，這些女子可能為尋找心理補償，「越是之前被包養的女子，她們就想再包養個年輕男子，像是角色互換。」此外，有些包養「小鮮肉」的當事人，是有婚姻的人妻，丈夫在中國有錢有勢，雙方複雜的金錢、情感關係，導致糾紛不斷。

洛杉磯 華人 加州

上一則

自媒體隱瞞、漏報稅 IRS查得到 年收破400元即需申報

下一則

同時「服務」3富婆 男大生挨轟渣男

延伸閱讀

南加同日兩起列車事故 1女臥軌亡、1司機撞列車

南加同日兩起列車事故 1女臥軌亡、1司機撞列車
華生疑遭校方誤送催收學費 不撤回恐影響信用

華生疑遭校方誤送催收學費 不撤回恐影響信用

冒用住址進名校甚至免學費 加州家長恐觸法

冒用住址進名校甚至免學費 加州家長恐觸法
「借地址」入讀公校 加州家長恐涉刑責 最重可判三年

「借地址」入讀公校 加州家長恐涉刑責 最重可判三年
華男槍殺妻子前公婆「滅門報復」揭移民家庭矛盾

華男槍殺妻子前公婆「滅門報復」揭移民家庭矛盾
華人老闆愛占員工便宜 提告應審慎

華人老闆愛占員工便宜 提告應審慎

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
白卡申請與家庭人口、年收入有關。（記者邵敏／攝影）

白卡資格調整：1月1日前不加入 這些人恐失福利

2025-12-03 15:11

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？