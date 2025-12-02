我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

全美「這車款」失竊率最高 年均保費高達2000美元

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雪佛蘭（Chevrolet）在紐約展示的2017年款Camaro ZL1。（美聯社）
雪佛蘭（Chevrolet）在紐約展示的2017年款Camaro ZL1。（美聯社）

Yahoo Autos報導，當消費者挑選新車時，往往聚焦於無線充電板、加熱與通風座椅、自動緊急煞車等高科技配備；或是偏好具備強勁動力的高性能跑車。然而，車輛安全性──特別是是否容易成為竊賊目標，也正迅速成為買車時不可忽略的關鍵因素。畢竟，一款失竊風險高於平均的車輛，不僅可能造成巨大不便，也可能導致更沉重的財務負擔。

根據公路損失數據研究所（Highway Loss Data Institute, HLDI）最新資料，在2022年至2024年間的車型中，雪佛蘭（Chevrolet）Camaro ZL1的失竊保險理賠申請率，是平均水準的39倍，居所有車款之冠。即便是普通版本的Camaro，其失竊相關保險理賠率也高達平均的13倍。儘管如此，通用汽車宣布停產這款肌肉車後，Camaro的銷量不降反升，2022年到2023年間更大增超過100%。

HLDI指出，竊賊之所以更常盯上Camaro ZL1，部分原因與其鑰匙遙控器有關。新聞報導顯示，犯罪者會複製較新款Camaro的無線鑰匙，使竊車過程更容易。此外，高性能肌肉車本身就因動力充沛、價格高昂而更常成為竊賊鎖定的目標。以2024年Camaro ZL1為例，其建議售價超過7.5萬美元，最大馬力達650匹；相比之下，2024年平均中型車售價約為3.35萬美元，馬力僅約180至200匹。

HLDI的報告未區分整車失竊與部分零件遭竊，但專家指出，Camaro ZL1常被竊賊拆解轉售，其引擎、變速箱與高性能懸吊系統等都是最具價值的零件。失竊理賠率最高的地區集中於加州、田納西州、密西西比州、馬里蘭州與德州，意味著當地Camaro車主需保持額外警覺。專家建議，車主可使用方向盤鎖、斷電開關，甚至使用Apple AirTag追蹤車輛。有些車主還會將鑰匙遙控器放在法拉第袋中，以阻斷無線訊號、防止被複製。

由於特定車型的失竊頻率會直接影響保險費，Camaro ZL1車主往往需要支付更高保費，即使從未提出過任何失竊理賠。如果又居住在失竊率高的地區，保費更可能再度上升。根據DeNooyer Chevrolet的估算，Camaro ZL1的平均保險費約為每年2000美元，比全美平均的車險保費高出約500美元。

保險 保費

上一則

消費者更精打細算 「黑五」後南加實體商店人流大減

下一則

醫生夫婦家門口遭槍殺 繼子疑涉案

延伸閱讀

加州寵物保費倍增 飼主：買不起、退不得

加州寵物保費倍增 飼主：買不起、退不得
紅藍卡／紅藍卡B保費、自付額 明年都漲

紅藍卡／紅藍卡B保費、自付額 明年都漲
紅藍卡／紅藍卡D 為何95%參與者多付保費？

紅藍卡／紅藍卡D 為何95%參與者多付保費？
川普最快今天宣布歐記健保保費補助修正方案

川普最快今天宣布歐記健保保費補助修正方案
布碌崙竊賊專門從屋頂破洞入室 共偷盜5家商鋪

布碌崙竊賊專門從屋頂破洞入室 共偷盜5家商鋪
透過雇主買健保 明年保費漲7%僅加薪3.1% 影響1.6億人

透過雇主買健保 明年保費漲7%僅加薪3.1% 影響1.6億人

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險