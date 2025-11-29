為優先登機、好座位 機場輪椅服務被濫用 9成有假

在機場濫用輪椅服務的人被稱為「飛行詐騙者」。圖為推輪椅的機場工作人員。（記者張宏／攝影）

登機口輪椅服務混入詐欺者？如今在機場和登機口，常能看到這樣的景象：十幾甚至幾十輛輪椅一字排開，讓人慨嘆，一架飛機竟有如此多人需要輪椅服務。一些腿腳不便的長者和受傷人士，無疑需要使用這項服務，但最近社交軟體上對輪椅服務濫用的討論，也愈來愈多。

這些濫用輪椅服務的人，被稱為「飛行詐騙 者」（flying fakers）。「飛行詐騙者」要求輪椅，並不是確實需要其輔助走路，而是為獲得優先登機或較佳座位等福利。

國際航空運輸協會（IATA）數據顯示，機場協助的請求量，顯著成長且逐年攀升，大型機場增幅達30%以上。此類請求在特定地區更為普遍，如往返印度 、美國、阿聯酋和歐洲的航班。據美國交通部統計，去年約有550萬美國旅客，在機場使用輪椅服務。

社交軟體近日出現不少抱怨印度人在全球各地機場坐輪椅的帖文，引發對部分健全、能獨立行走者濫用輪椅服務的討論。在Action News Jax的調查中，有工作人員證實，他們常看到要求使用輪椅協助登機的旅客，在抵達後無需任何協助，自行可走下飛機。一名空服員在社媒上表示，這些人在抵達目的地後，就「不再需要輪椅」，彷彿飛行途中發生讓人恢復行走能力的「奇蹟」。還有機場員工在社群稱，一天推20個輪椅，只有兩個是真正需要的。也就是約9成的服務都遭「詐騙」、 濫用了。

輪椅需求增 要拿號碼牌

當數十輪椅旅客提前登機時，可能導致航班延誤。航空公司一直努力避免這種情況，這也會加劇輪椅供應緊張，使真正需要行動協助的人，更難及時獲得服務。南加華人黃阿姨腿腳不便，每次搭機都需使用輪椅服務。她說，洛杉磯國際機場國際航廈從安檢到登機口距離很遠，她的腿根本無法支撐走那麼遠。她最近在機場使用該服務時，等候時間變長，以往在登機櫃枱就能坐上輪椅，現在需要將所有使用者集中，拿號碼牌等叫號，等十幾分鐘甚至半小時都很常見。工作人員表示，造成該現象的原因，是輪椅服務需求激增。

「飛行詐騙者」動機很簡單，就是貪圖「福利」。輪椅旅客有專屬安檢通道，可快速通過安檢，省下排隊時間；同時能提前登機。美國登機順序中，軍人優先，其次就是行動不便與輪椅旅客，「飛行詐騙者」便混入其中。提前登機還能優先使用頭頂行李架空間；而對如西南航空 這類座位採取「先到先得」的航空公司，「飛行詐騙者」能搶到靠窗或靠走道的好座位。

航空公司 須無條件提供

即使濫用行為顯而易見，航空公司卻沒有權力提出質疑。因為「航空承運人無障礙法案」，要求航空公司協助提出請求的旅客登機、下機與轉機。該法案禁止航空公司要求乘客提供殘疾證明或詢問健康狀況。換句話說，只要旅客表示需要輪椅，航空公司就必須無條件提供。不過，西南航空將於2026年1月取消「先到先得」的座位安排。該公司並未將「假裝需要輪椅的人」列為取消政策的原因，但減少優先登機的誘因，或許能在一定程度上抑制濫用情況。