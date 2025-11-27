我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

萬物皆漲…挑節日禮物 這6種CP值高

記者張宏／洛杉磯報導
Tuscan Bull的Vinci多功能手提包兼具實用性和精緻感，只需輕輕拉動肩帶，即將手提包轉換為雙肩包。（Tuscan Bull官網圖片）
Tuscan Bull的Vinci多功能手提包兼具實用性和精緻感，只需輕輕拉動肩帶，即將手提包轉換為雙肩包。（Tuscan Bull官網圖片）

萬物皆漲大背景下，選擇物美價廉且有意義的禮物，至關重要。

女性出席派對會佩戴各種首飾，Anna Zuckerman是閃耀如真寶石且不讓預算吃緊的珠寶品牌，該品牌有Kathy Hilton和Bethenny Frankel等明星名人加持，從經典耳環、可疊戴手鍊到個性十足男士配飾應有盡有。價格幾十美元到上千美元豐儉由人。

送男性禮物，質感很重要，皮具品牌Tuscan Bull是不錯選擇。Tuscan Bull自1955年以來，一直秉承傳統工藝，以正宗和天然方式生產皮革。其設計生產的Vinci多功能手提包，兼具實用和精緻。只需輕拉肩帶，即可將手提包轉為雙肩包。其產品價格從幾十美元到幾百美元不等，官網節日期間有15%折扣。

CARLOMAR採用有機棉製成各種優質嬰兒睡衣和毯子等，產品以舒適、耐用和環保為理念，讓寶寶舒適安全，產品起價只要9美元。

假日吃很多美食，口腔衛生要注意。ImmunizeLABS的OralMiracle漱口水，可在60秒內消除口臭，自然美白牙齒，強化琺瑯質，逆轉早期蛀牙等。漱口水無酒精、無氟、無色素、無毒，兒童和孕婦可安全使用。

美甲是假日裝扮不可少的一部分，選擇可輕鬆DIY且花色漂亮穿戴甲，更為經濟。Nail Reformation按壓式美甲貼片，以最簡單潮流方式，將DIY與高級時尚完美融合。

對長者來說，禮物有保健性質才顯心意，SB SOX足底筋膜炎專用襪，有效緩解足跟、足弓和跟腱不適。適合長者、長時間站立、病痛恢復的人。只需19.95美元，且其官網有25%折扣。

Anna Zuckerman是閃耀如真寶石且又不會讓預算吃緊的珠寶品牌。（Ann...
Anna Zuckerman是閃耀如真寶石且又不會讓預算吃緊的珠寶品牌。（Anna Zuckerman官網圖片）
ImmunizeLABS的OralMiracle漱口水可在60秒內消除口臭和強化...
ImmunizeLABS的OralMiracle漱口水可在60秒內消除口臭和強化琺瑯質。（品牌官網圖片）
來自托斯卡納傳統匠人手工打造的皮具品牌Tuscan Bull製作的皮帶會伴隨使用...
來自托斯卡納傳統匠人手工打造的皮具品牌Tuscan Bull製作的皮帶會伴隨使用更有質感。（Tuscan Bull官網圖片）
SB SOX足底筋膜炎專用襪提供20-30 mmHg精準壓力，有效緩解足跟、足弓...
SB SOX足底筋膜炎專用襪提供20-30 mmHg精準壓力，有效緩解足跟、足弓和跟腱不適。（SB SOX品牌官網圖片）
Nail Reformation按壓式美甲貼片物美價廉。（Nail Reform...
Nail Reformation按壓式美甲貼片物美價廉。（Nail Reformation官網圖片）

上一則

南加14個月女童遭虐致死 生父繼母被捕

下一則

監守自盜 西柯汶那警交通攔檢屢偷錢

延伸閱讀

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳
被罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回應 讓女顧客自取其辱

被罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回應 讓女顧客自取其辱
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
日相高市手提包大缺貨 就任用的粉紅色原子筆銷量暴增

日相高市手提包大缺貨 就任用的粉紅色原子筆銷量暴增
日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月
芝2華男遭槍殺案11/3開審 家屬亟盼華社聲援

芝2華男遭槍殺案11/3開審 家屬亟盼華社聲援

熱門新聞

女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位