我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

公共負擔規則非適用所有移民 3類人可豁免

記者劉子為／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家認為，此次「公共負擔」範圍調整的核心在於取消過去較為明確的審查項目列表，改由移民官自行判斷申請人是否可能依賴政府支持。（美聯社）
專家認為，此次「公共負擔」範圍調整的核心在於取消過去較為明確的審查項目列表，改由移民官自行判斷申請人是否可能依賴政府支持。（美聯社）

聯邦政府近日再次提議調整「公共負擔」相關規則，引發移民社區關注。根據Politico報導，國土安全部已提出擬議版本，計畫撤回現行規則，並在日後發布新的審查指引。若最終實施，移民官在評估綠卡申請時將擁有更大的裁量空間。目前該提案仍在徵詢意見階段。

南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）健康計畫總監盧慧嘉（Connie Lo）表示，此次調整的核心在於取消過去較為明確的審查項目列表，改由移民官自行判斷申請人是否可能依賴政府支持。她指出，在缺乏明確界定的情況下，各類公共服務或健康項目皆可能被納入考量，使審查結果更具彈性也更難預測。

盧慧嘉指出，公共負擔規則並非適用於所有移民。難民、庇護申請人及T簽證受害者等族群本就免於相關審查；綠卡持有人與美國公民也完全不受影響。她指出，許多民眾之所以感到不安，主因是不確定自己是否屬於審查對象，而政策訊息一旦出現變動，更容易引發誤讀。

她表示，當審查標準變得模糊，申請人也更難判斷自身是否會被視為公共負擔。「若移民官可依個案認定不同因素，審查就不像以往那樣可預測。」她說，申請人的健康狀況、長期照護需求等條件，都可能成為推估依賴政府的考量因素。

她也回顧公共負擔規則在2019年的重大調整。當時政府首次將聯邦醫療補助（Medicaid，俗稱白卡）納入公共負擔考量，引發移民家庭廣泛反應。根據凱瑟家庭基金會（KFF）研究，當年全美約有200萬至470萬名符合資格的移民與其子女因此退出白卡或兒童健康保險計畫（CHIP）。

她認為，這次擬議規則的涵蓋面比2019年更廣，不確定性也更高。「若沒有明確界定，民眾就更難確認自己的情況是否會被視為風險。」

盧慧嘉提醒，目前公布內容仍是擬議版本，後續仍需經過行政程序及可能的法律挑戰，最終形態尚未確定。她建議民眾先確認自身是否屬於公共負擔審查範圍，若仍不確定，應向可信任的專業機構或移民律師尋求協助。

她表示，政策資訊的透明度直接左右社區反應。「即使未來規則有所變動，民眾仍需要依據準確資訊做判斷，而不是在訊息並不清楚時，就自行推斷可能受到影響。」

移民 公共負擔 綠卡

上一則

不到10元 Trader Joe's這幾款甜品成感恩節最超值選擇

下一則

角聲醫療中心派發食物籃 助180家庭溫暖過感恩節

延伸閱讀

男子被ICE抓捕後「生死未知」 失蹤超6周沒有任何消息

男子被ICE抓捕後「生死未知」 失蹤超6周沒有任何消息
印度女子出生邊境爭議地 控遭中國刁難滯留18小時

印度女子出生邊境爭議地 控遭中國刁難滯留18小時
凌晨破門 ICE槍指皇后區移民家庭5母子

凌晨破門 ICE槍指皇后區移民家庭5母子
金馬新演員、新導演／馬士媛找到熱情 韓裔CHOI給移民寫情書

金馬新演員、新導演／馬士媛找到熱情 韓裔CHOI給移民寫情書
金馬獎／張震「幸福之路」詮釋移民奮鬥 過程艱辛

金馬獎／張震「幸福之路」詮釋移民奮鬥 過程艱辛
醫療成本上升 AcoM專家警告：移民、低收家庭首當其衝

醫療成本上升 AcoM專家警告：移民、低收家庭首當其衝

熱門新聞

美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31
南加州治安部門近日警告，一種利用高科技設備竊取豪華車輛的新型手法正在快速蔓延。（示意圖由ChatGPT生成）

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

2025-11-21 14:49

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…