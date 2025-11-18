買最好保險 華男健檢仍遭拒 專家解析背後原因

Medicare+Supplemental PPO屬於市面上最好的健保計畫，理論上可在全美任何地點就醫。（美聯社）

南加華人 王先生因身體狀況，固定在某華人家庭醫師診所進行半年一次健檢，持續約六年。然而，他近期依約前往健檢時，突然被告知無法繼續看診，讓他當場愣住。王先生表示，他的保險 從未更動、按時就診多年，如今卻臨時被拒門外，形容此舉「不盡情理，令人不解」。

有保險業者分析，診所臨時喊停看診，除可能出於醫師自身利益考量外，也不排除是醫師因違反規定，而被保險公司終止合約，導致無法向保險公司申報診療費用。

王先生回憶當天情況表示，診所原先安排他7日上午9時進行例行抽血，他按照指示提前10分鐘到場，配合戴口罩、量體溫等程序，之後依序完成身高、體重與血壓等基本檢查，並被帶入候診室等待醫師。然而約10多分鐘後，一名診所工作人員進入，告知他所持的是「Medicare+Supplemental PPO」計畫，而醫生正縮減相關的看診名額，因此「到診未滿10年的病人，將不再接受」。

突如其來的通知，讓王先生相當錯愕。他質疑診所既未在電話預約提及，也未於報到時提醒，既然人已到場、基礎檢查也做完，是否能完成本次健檢？但工作人員態度堅決，仍要求他離開。

王先生多年來，固定每半年抽血檢查血糖與膽固醇，今年5月的檢驗結果一切正常。但他表示擔憂，若是自身或其他民眾身體抱恙前往就醫，是否也可能遭遇同樣拒診？王先生事後向醫護界朋友詢問可能原因，對方表示，一些診所與特定醫療網合作密切，通常優先收治醫療網內病患，而非PPO計畫投保者。

對王先生遭拒診一事，華興保險總裁張國興認為，該診所用「減少看病人數」作為理由，恐怕只是說辭。他強調，王先生的Medicare+Supplemental PPO，屬市面上最好的健保計畫，理應是醫師願意接收的患者，真正原因更可能出於醫師自身偏好或經濟考量。他說，持有Medicare+Supplemental PPO計畫的年長者，享有自由選擇醫師與診所權利，不受醫療網限制。PPO患者如果不在醫師的合約網絡內，醫師的報酬通常會比看網內患者低，因為保險公司支付的比例可能不同。這種情況下，可能部分診所會優先接收醫療網內的病人，以提高收益。

天寧保險負責人張念庭則認為，這種看似「醫師不收某種保險」的情況，往往與病人無關，原因也可能是醫師自身已被保險公司終止合約，無法提供該類保險服務。張念庭解釋，如果醫師有違規紀錄，例如收費不當、跳過必要醫療程序，或一個月內遭病患檢舉超過三次等原因，保險公司與政府可能要求醫師說明，甚至中止合約。合約終止後，醫師無法向保險公司申請診療給付，只能拒絕相關保險的患者就診。

他也強調，美國各州的Medicare相關福利規定一致，王先生所持的計畫屬「紅藍卡 長者最高保障」，理論上可在全美任何地點就醫。由於保費高、醫師可獲得的看診費也較優渥，一般診所通常樂於接收此類病患。