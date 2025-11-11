年末找兼職 電視安裝工最好賺 時薪高達52元

幫助家庭安裝節日燈飾，平均時薪可達49美元。（記者邵敏／攝影）

隨著節假日臨近，熱門兼職工作也隨之而來。專業平台數據顯示，這個季節一些零工時薪非常可觀，其中電視安裝服務（TV Mounting）薪水最高，平均時薪高達52美元。此外，清潔、裝飾、家務跑腿等服務需求暴增，時薪誘人，且無需太多經驗，有些工作還非常有趣。

冬季對於一些特定職業來說，是一年中最忙碌的時期。零工服務平台Taskrabbit，日前公布2025年冬季最受歡迎的兼職與副業類型，並指出，節日臨近，這些零工需求正在迅速上升。

該平台首席商務官Chris Ager表示，接下來幾個月被稱為接待季（hosting season），因為許多人會在節日期間迎接親朋好友，「他們需要人幫助打理房屋、準備節日活動。」同時隨著節日臨近，越來越多的零時工加入Taskrabbit，成為Taskers（任務達人），希望通過靈活兼職賺取額外收入。對於許多工薪階層而言，節日季需要花錢不少，兼職不僅能緩解財務壓力，還能靈活安排時間，與全職工作相兼容。

根據Taskrabbit對去年這個季節的數據分析，冬季最搶手且報酬豐厚的副業，首當其中就是節日清潔服務（Holiday Cleaning）。家庭大掃除成為這個季節最受歡迎的任務類型之一，去年節日清潔需求量同比增長26%。Ager指出，清潔服務一直是該平台核心業務，節日期間，人們更傾向聘請專業人員幫助整理房屋、清洗地毯、廚房、或準備客房等。這類零工平均時薪可達44美元，不僅需求穩定，也是許多兼職者長期從事的高收益選項。

其次，節日燈飾安裝（Hanging Holiday Lights）成為需求增長最快的兼職之一。為房屋、樹木布置燈光裝飾，需要一定的技能與設備，還存在安全風險，因此許多家庭選擇雇傭專業人士代勞。Ager表示，去年節日燈飾需求量同比翻倍，該類工作平均時薪為49美元。

節日跑腿服務（Running Holiday Errands），對時間靈活的兼職者而言，是一份輕鬆又多樣化的有趣副業。從購買聖誕樹，到搶購限量玩具，節日跑腿需求去年冬季增長17%。Ager介紹，雖然跑腿任務全年都有需求，但年底尤其旺盛，比如幫客戶排隊買新品玩具、取送節日禮物、甚至幫忙布置派對用品等。據統計，這類零工平均時薪為32美元。

隨著熱門餐廳、限量商品與科技新品的搶手程度上升，代排隊服務（Waiting in Line）也逐漸成為一門生意。2024年，代排隊需求同比增長18%。客戶常雇人排隊，以搶先購買新款電子產品、或預訂網紅餐廳席位。雖然這份工作看似簡單，但仍有不錯報酬，平均時薪27美元，適合希望利用閒暇時間賺取零花錢的人，華人 兼職做這份行業的人不少。

在這些零工服務中，電視安裝報酬最為豐厚，平均時薪高達52美元。人們在夏季忙於旅行和戶外活動，但到了冬天，就會重新關注家中的布置與舒適度，特別節日來臨時，許多人希望讓家居環境煥然一新，迎接親友到訪。這個時候，家裝項目，尤其是電視安裝服務特別熱門，去年此類需求量增長14%。

從清潔到裝飾、跑腿到安裝等， 雇傭臨時工可以幫助家庭應對節日高峰期的時間壓力，減輕那些在工作與家庭間忙碌穿梭者的負擔；同時，這些副業也帶來很多就業機會，靈活高薪的「節日經濟」正在蓬勃發展。