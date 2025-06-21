假租屋真詐騙 華女遇「換現金買車」險丟萬元

聲稱要租房，見面後卻要求幫忙換現金買車，近期不少華人遇上此類騙局。（圖／受訪者提供）

聲稱要租房，見面後卻要求幫忙換現金買車，近期不少華人 表示遭遇此類「租房騙局」。居住在羅斯密市的王小姐因工作調動需要盡快搬離租屋處，但目前住處的租約11月底才到期，為避免違約，她從6月初開始積極尋找人轉租，卻在轉租過程中，差點落入詐騙陷阱。

王小姐表示，自己近來在多個華人社群平台和論壇上張貼轉租訊息，尋找願意承接租約的新房客。不久後，一名李姓男子透過網路聯繫她，表示對房源有興趣，並約定時間前來看房。初時對話自然流暢，未見異樣，但之後對方有在短信中提及「要買車」及「現金流緊張」等語，王小姐雖然覺得有些奇怪，但因為急於轉租，還是答應對方先來看房。

之後，這位李先生如約到現場看房，並對房屋表示非常滿意。但是，當王小姐詢問李先生要不要簽約時，李先生又重申「最近還準備買車，現金有點緊張」，並開口詢問王小姐是否能協助兌換1萬美元的現金。李先生指出，他剛來美國不久，沒有什麼美元現金，但可以給王小姐轉人民幣。李先生還說，只要車的問題能夠盡快解決，他立馬就能簽約租房。

王小姐當下心生疑慮，反問對方：「若是資金緊張，為何不選擇先租車 應急？」對方則堅稱，車輛已預訂且賣家只接受美元現金支付。謹慎的王小姐向李先生表示要思考一下，也未將房子轉租給李先生。

事後王小姐上網搜尋類似案例，發現這並非單一事件。有不少人分享相似經驗，指出有不法分子假借租屋為名，在看房過程中，以購車為由要求幫忙兌換現金，是一種詐騙手法，利用一些屋主或租客 急於將房屋盡快轉租的心理。一旦受害人提供美元現金，詐騙者往往就無故失聯，受騙的現金難以追回。

王小姐呼籲，正在尋找轉租或出租對象的房東與租客務必提高警覺，切勿在未經核實身分或合約確認前提供任何金錢協助。如果遇可疑情況，應立即停止接觸，並通報警方，以免財物損失。