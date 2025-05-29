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富人區華男家被搶還遭痛毆 4嫌蒙面歹徒逃逸

記者邵敏／聖瑪利諾報導
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聖瑪利諾民宅，28日淩晨發生一起持槍入室搶劫案件。（KTLA5電視台）
聖瑪利諾民宅，28日淩晨發生一起持槍入室搶劫案件。（KTLA5電視台）

洛杉磯縣華人聚居城市聖瑪利諾，28日凌晨發生一起持槍入室搶劫案件。四名蒙面歹徒闖入屋內，至少一人持有武器，他們用槍指著屋主索取錢財，華裔男主人遭受暴力毆打，嚴重受傷。當局稱，嫌犯目前仍在逃，警方正全力尋找這起惡性案件的相關線索。

綜合聖瑪利諾警局、KTLA5電視台信息，案發在28日淩晨12時左右，位於Rose ave與 Duarte rd交匯處附近，警方當時接到911報警電話稱居民家中發生入室搶劫案。谷歌地圖顯示，此處位於聖蓋博和聖瑪利諾的交界處，周圍全是民宅。經本報現場證實，被害屋主是華裔。

報導指出，案發時，男主人和兩名青少年正在屋內睡覺。四名歹徒從一扇未上鎖的前窗闖入，他們強行拆除紗窗進入房間。搶劫過程中，男性被害人與嫌犯發生正面衝突，頭部和左臂被不明鈍器擊中，一名嫌犯拿出手槍，威逼受害者交出錢財。

聖瑪利諾警察局長John Incontro表示，嫌疑人當時命令受害者坐下或原地不動，受害人一度遭到毆打，但他沒有再移動，屋內每個人都聽從嫌犯命令，歹徒迅速洗劫每間房屋後逃離現場。警方到達現場後，發現男性被害人傷勢嚴重，他隨後被送往附近醫院接受醫療評估。據悉，受害者接受治療後已返回家中。

案發現場家庭監控畫面顯示，涉及入室搶劫的四名嫌疑人，身穿深色衣服、連帽衫、戴口罩和手套，看上去都是男性。他們當時從一輛轎車中出來，並從一扇窗戶闖入該房產。嫌疑人在案發現場停留約7分鐘，之後從同一扇窗戶逃走。

警方發現，房內每個臥室都遭歹徒洗劫。受害者稱，住所內的珠寶和手表被劫，目前尚不清楚其他被搶物品。案發後，洛縣警局（LASD）犯罪現場技術員協助處理案件，尋找任何潛在證據，聖瑪利諾警局也全力調查，以確定任何可能的線索。截止發稿前，嫌犯仍在逃。任何人如果有關於此案的更多信息，請立即聯繫警局，電話：626-300-0720，也可以透過www.lacrimestoppers.com或800- 222-8477以匿名方式提供資訊。

聖瑪利諾居住著很多華人家庭，這個城市以環境優美、治安好、學區好著稱。28日凌晨入室搶劫惡性案件發生後，當地不少華人居民一早醒來，就看到社群媒體上關於此案的轉載報導。一位不願具名的華人表示，案件就發生在家附近，讓她非常恐懼，「聽說是因為一扇窗沒上鎖，歹徒就破窗而入，這也太嚇人了，晚上都不敢睡覺。」還有一位華人表示，聖瑪利諾向來治安很好，但最近居民住宅外發現隱藏攝像頭，說明已被不法之徒盯上。

當地警局此前也曾發出警告，稱犯罪分子正在使用帶有隱藏訊息的「簡單粉筆標記」，以此準備對居民住宅下手。警方表示，粉筆畫上「X」，可能表示該幢住宅是一個很好的作案目標；粉筆畫上方框，則可能表示該住宅裝有安全系統或養狗，提醒同夥注意。

延伸閱讀：

遭入室搶劫華人：匪持槍、棍「從天而降」 大喊給錢

案發時，屋主正在屋內睡覺。四名歹徒從一扇未上鎖的前窗闖入。（KTLA5電視台）
案發時，屋主正在屋內睡覺。四名歹徒從一扇未上鎖的前窗闖入。（KTLA5電視台）

聖瑪利諾 華人 華裔

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