「只是取個快遞」捲入詐騙多華人 新移民成替罪羊

美國人每年禮品卡花費超過兩、三千億美元，禮品卡詐騙猖獗。(示意圖，取自Unsplash.com網頁)

因涉嫌大規模禮品卡詐騙案件，南加兩名華人 張光紀（Guangji Zhang，音譯）、孫華超（Huachao Sun，音譯）面臨刑事指控。律師分析指出，此類案件多為華人做案，而且很多新移民 捲入龐大的犯罪團夥。

盈達律師事務所法律顧問Ricky林表示，此類案件通常是有組織犯罪，但犯罪頭目不會親自參與盜竊禮品卡和取貨。在這個成熟的犯罪鏈條中，剛來美國不久、語言不通的新移民，往往成為「替罪羔羊」，他們成為犯罪團夥中的最底層，就像本案中的兩名被告張光紀、孫華超。

Ricky指出，很多新移民沒有穩定工作，他們通過非法中介或熟人介紹，找到這份「工作」，並得到上層指示。指令通常是「去取個快遞，收個貨，幫我送個包裹」等，看起來就像普通的跑腿活，卻在毫不知情的狀況下，成為詐騙團夥的一環。例如本案中的兩名被告，最初也是通過所謂「好友」介紹捲入案件。 Ricky提醒新移民，一定要擦亮眼睛，謹防身邊的工作陷阱。

根據律師介紹，案發後，兩名涉案華人非常後悔，對自己的處境害怕、不安。 Ricky表示，其中一名被告，身邊有老母親、未成年孩子需要照顧，無論經濟壓力還是身分問題，都讓他們喘不過氣。「由於不懂美國法律，當事人完全沒有意識到，以為只是幫忙取包裹，如今卻要面臨三項重罪，刑期甚至可能超過20年」。

相關報導顯示，美國人每年在禮品卡上的花費超過兩、三千億美元，零售商 對禮品卡更是青睞有加，因為能從第三方禮品卡的銷售中獲利。國土安全部（DHS）指出，禮品卡詐騙案件損失數以億計，為打擊這一犯罪行為， DHS啟動「紅鉤計畫」(Project Red Hook)行動，打擊犯罪團夥通過竊取或篡改禮品卡信息，非法轉移資金的行為。此類案件80%至90%的嫌疑人都是華裔，聯邦調查人員認為，有多個中國犯罪組織參與禮品卡盜取行為，這些組織不僅通過禮品卡詐騙獲利，還將贓款用於毒品、人口販賣等非法活動。

Ricky表示，不僅加州，美國多州都有華人參與禮品卡詐騙案件，尤其在2023年冬天，此類犯罪活動達到高峰。案件涉及零售商眾多，包括Target、CVS、Walgreens、Starbucks等，幾乎所有擺放禮品卡的商家都可能成為作案目標。此外，成熟的犯罪團夥還招募買手，以折扣價購買蘋果電子產品，成功將錢洗出；同時聲稱可以低價購買暢銷品牌商品。這些犯罪活動不僅對零售行業造成重大損失，也嚴重侵害普通消費者的權益。