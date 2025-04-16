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華裔法官劉弘威 獲選AAPSS院士

洛杉磯訊
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加州最高法院法官劉弘威獲選為美國政治與社會科學學院院士，並榮獲2025年「威金斯獎學者」榮譽，肯定其在公共政策與社會正義領域的卓越貢獻。（加州法院新聞網截圖）
加州最高法院法官劉弘威獲選為美國政治與社會科學學院院士，並榮獲2025年「威金斯獎學者」榮譽，肯定其在公共政策與社會正義領域的卓越貢獻。（加州法院新聞網截圖）

據加州法院新聞網（California Courts Newsroom）報導，加州最高法院法官劉弘威（Goodwin H. Liu）將於今秋獲頒美國政治與社會科學學院（American Academy of Political and Social Science, AAPSS）院士榮銜，並被授予2025年「威金斯獎學者」（Roger Wilkins Fellow）榮譽，以表彰其在社會科學、公共政策與公共論述領域的傑出貢獻。

劉弘威對此表示，能獲選AAPSS院士並獲得以Roger Wilkins命名的榮譽，深感謙卑。Roger是一位傑出的律師、歷史學家、記者與公民領袖，自己在職涯初期曾有幸結識對方，並深受其榜樣啟發，投身民權、公共服務與社會正義事業。

劉弘威自2011年起擔任加州最高法院法官，並曾於柏克萊加州大學法學院任教，歷任教授與副院長。專精於憲法、教育法與法律多元化議題，目前以訪問教授身分在全美多所學府授課。

劉弘威為台灣移民之子，在加州沙加緬度（Sacramento）成長，於當地公立學校接受教育。他先後於史丹福大學取得生物學學士學位，獲頒羅德獎學金後赴英國牛津大學攻讀哲學與生理學碩士，隨後於耶魯大學獲法學博士學位。畢業後，劉弘威曾在美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit）擔任塔特爾（David Tatel）法官助理，亦曾於聯邦最高法院擔任已故大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）助理。

加州大學 耶魯大學 史丹福大學

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