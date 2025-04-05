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南加華男撞死海灘熟睡女 恐已逃回中國

洛杉磯訊
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亞市華男YuYang Sun涉嫌在2024年10月撞死在海灘上休息的女子。根據最新消息，他可能已逃回中國。(截自ABC)
亞市華男YuYang Sun涉嫌在2024年10月撞死在海灘上休息的女子。根據最新消息，他可能已逃回中國。(截自ABC)

亞市華男孫宇陽（音譯，YuYang Sun）涉嫌在2024年10月撞死在海灘上休息的女子Sherese Allen，根據最新消息，孫宇陽可能已經逃回中國，受害者家屬對嫌疑人是否能夠接受正義的審判擔憂。

據警方調查，2024年10月17日晚，21歲的中國公民孫宇陽駕駛一輛2015年款的銀色英菲尼迪SUV，在位於聖塔蒙尼卡（Santa Monica）海灘上高速行駛，在轉圈過程中輾壓了當時在沙灘上休息的Allen。事發後，孫宇陽被警方拘留，並因涉嫌酒後駕駛和過失殺人而接受調查。

隨後，洛杉磯縣地方檢察官辦公室（LADA）將對孫宇陽的指控升級為謀殺罪。然而，對Allen的家屬而言，這一舉措並未帶來安慰。據了解，孫宇陽在一名親屬支付2萬5000美元保釋金後被釋放，但幾天後警方便失去了對他的追蹤，並發布了逮捕令。雖然法院要求他上交護照並佩戴腳踝跟蹤器，但孫宇陽未遵守相關規定，執法機構推測他可能已經逃回中國。

根據ABC7的報導，Allen的母親Eugenia Tate在接受採訪時表達對案件進展的不滿，她指出：「我們還沒有抓到殺害我女兒的兇手，他就已經逍遙法外了。他的行為難道不該有後果嗎？」專家指出，要將孫宇陽引渡回美國審判面臨重重困難。一名熟悉國際引渡程序的前聯邦檢察官表示，從中國等未與美國簽訂引渡協議的國家將嫌犯帶回美國，涉及複雜的外交程序，並且美方的法律手段有限。

法庭記錄顯示，檢方曾警告孫宇陽有潛逃風險，並要求法院將保釋金定為10萬美元，並要求他佩戴腳踝跟蹤器。但最終法院將保釋金設為2萬5000美元，並未採取更為嚴格的措施。目前，孫宇陽何時離開美國仍不得而知。

在等待國際司法程序進展的同時，Allen的家屬仍處於深重的悲痛之中。Allen自幼對加州海岸懷有深厚的感情，她的父親表示，女兒曾將加州視為充滿希望和機會的地方，並在沙灘上找到了心靈的歸屬。案件發生後，警方曾誤稱Allen為遊民，但家人澄清，她當時住在距海灘約兩哩的公寓內，並在美國郵政局（USPS）擔任客戶服務代表。

Allen的父母原擬在2024年11月與女兒團聚，共同慶祝感恩節和她的35歲生日，但最終他們不得不為女兒安排葬禮。Allen的母親悲痛欲絕地表示，每一天的思念都讓她倍感痛苦。

3月18日，Allen家屬的律師向聖塔蒙尼卡市政府提交索賠申請，要求賠償1000萬美元，以彌補因Allen死亡所帶來的精神痛苦、喪葬費用及其他損失。此舉為未來可能的訴訟鋪路。迄今為止，市政府尚未對此事公開回應。

加州 美國郵政 遊民

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