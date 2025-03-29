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詐騙猖獗 中領館提「不聽、不信、不轉帳」避雷

洛杉磯訊
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中領館發布警示，呼籲領區中國公民提高反詐防騙意識，做到不聽、不信、不轉帳，遇事多想、多問、多商量。（中領館網站截圖）
中領館發布警示，呼籲領區中國公民提高反詐防騙意識，做到不聽、不信、不轉帳，遇事多想、多問、多商量。（中領館網站截圖）

洛杉磯華人地區有留學生被冒充領館的人騙取保證金，還有來自中國的民眾在換匯和網購時遭遇詐騙，中領館因此發布警示提醒，呼籲領區中國公民提高反詐防騙意識，做到不聽、不信、不轉帳，遇事多想、多問、多商量。

中領館27日發布提醒表示，近期領區電信網路詐騙活動頻繁，多名中國公民遭受財產損失。有關典型案例如下：首先是騙取「保證金」，有中國留學生A接到冒充中國駐外使領館的電話，稱在中國某機場繳獲其本人被盜用的護照，隨後將電話轉接至中國國內某「公安局」。詐騙者以A涉嫌參與跨國刑事案件進行恐嚇，並騙取金額較大「保證金」。

其次是換匯詐騙，中國公民B、C約定私下換匯，B向C國內銀行帳戶轉帳，C確認收到後現場向B支付等值美元現金。隨後C因涉嫌接收電詐贓物，中國國內銀行帳戶被凍結。

最後是網購詐騙，中國公民D透過社群媒體聯絡國內某商家購買美國當地禮品卡，並透過微信向對方轉帳。 D收到禮品卡後無法在美正常使用，但商家拒絕向D退還交易金錢。

中國駐洛杉磯總領館再次提醒領區中國公民提高反詐防騙意識，做到不聽、不信、不轉帳，遇事多想、多問、多商量，請勿向陌生人轉帳匯款、私下換匯。警惕冒充中國駐外使領館及國內「公檢法」的電詐騙局，選擇正規可靠平台換匯或購物。如已遭遇詐騙，請立即撥打911報警（可要求中文服務），登入美聯邦調查局網路犯罪投訴中心（www.ic3.gov）報案。

如款項是透過國內銀行轉帳，可同時撥打銀行所在地或中國國內戶籍所在地公安機關電話報警，及時聯絡銀行嘗試追回損失。如透過微信、支付寶等平台轉帳，可依相關平台說明進行延時操作或聯絡客服尋求協助。

中國外交部全球領事保護與服務緊急熱線（24小時）：+86-10-12308或+86-10-65612308，駐洛杉磯總領館領事保護與協助電話：+1-213-8078052，電子郵件：[email protected]

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