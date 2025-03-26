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電動車增 汽油稅減 各州闢交通基礎建設新財源

編譯組／綜合報導
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電動車主不加油，政府收不到汽油稅，影響道路與橋梁工程建設經費。圖為一輛特斯拉電動車正在加州一處充電站充電。（美聯社）
電動車主不加油，政府收不到汽油稅，影響道路與橋梁工程建設經費。圖為一輛特斯拉電動車正在加州一處充電站充電。（美聯社）

美聯社報導，隨著越來越多民眾改開電動車與高燃油效率車，汽油稅收入預計將持續減少，迫使各州官員尋求其他方式增加收入，為交通基礎建設挹注資金。

加州俄勒岡州這樣訂有積極氣候目標的州政府正面臨困境：電動車有助減少交通運輸部門的排放（這是全美最大溫室氣體來源），但也意味著政府汽油稅收入下滑。「我們現在處於一種矛盾狀態，一方面要減少燃料使用與對內燃引擎的依賴，一方面又需要維持道路營運所需的經費，而這些道路也是電動車要使用的，」 Lewis&Clark Law School綠色能源研究所所長沙勒（Carra Sahler）說。

根據美國州預算官員協會最新報告，汽油稅是州政府最大宗的交通收入來源，但其貢獻正在下降：2016財年，汽油稅占交通收入的41%；到了2024財年，已下降至約36%。

在加州，零排放車輛去年的銷售量約占四分之一。立法機構分析預測，如果加州成功達成其氣候目標，到2035年汽油稅收入將減少50億美元，約下滑64%。加州與俄勒岡州皆計畫自2035年起，要求所有新售的乘用車都須為零排放車輛。

俄勒岡州交通局（ODOT）表示，受通膨、汽油稅收入下滑預測及特定支出限制影響，該州下個預算周期可能面臨超過3.5億美元的財政缺口，可能導致冬季除雪、道路畫線與鋪路等工程被削減，甚至裁減多達1000名員工。

俄勒岡州 增電動車登記費

根據全國州議會協會，自2013年起已有34個州上調汽油稅。加州的汽油稅（包含其他稅費）每加侖已逾69美分，全美最高；阿拉斯加最低，僅9美分。俄勒岡全美最早實施汽油稅（1919年起），目前為每加侖40美分。聯邦汽油稅為每加侖18美分，但自1993年以來從未調漲，也未隨通貨膨脹指數調整。

俄勒岡州沒有銷售稅，付費道路計畫也因民意反對而受阻，州議會正在討論下一步。該州已針對電動車提高登記費。其他州則採取如「將汽油稅與通膨指數掛勾」、對電動車充電站課稅等方式。

為提升交通經費，有些州也重新調整預算結構。密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）以「修好該死的路」為口號當選後，將部分大麻稅與個人所得稅收入轉撥給交通用途。根據2024年財政報告，康乃狄克州的銷售稅現已超過汽油稅，成為其交通專項基金最大來源。

長期解方 推出道路使用費

一項可能提供長期解方的概念是所謂的「道路使用費」（road user charge），也就是依駕駛人行駛的距離收費。夏威夷於2023年通過針對電動車主的道路使用費制度，將自今年7月起逐步實施。到2028年，所有電動車主將自動納入該制度，並於每年車檢時紀錄里程數。俄勒岡州、猶他州與維吉尼亞州則已設有自願參與的道路使用費計畫。駕駛人可選擇使用GPS工具追蹤與回報行駛里程。

電動車 俄勒岡州 加州

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