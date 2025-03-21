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警惕低價、別怕訴訟 裝修前須知保權益

記者劉子為／洛杉磯報導
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裝修業者指出，偽造工傷的詐騙案並不常見，但在行業內，低價往往是誘餌。（ChatGPT生成）
裝修業者指出，偽造工傷的詐騙案並不常見，但在行業內，低價往往是誘餌。（ChatGPT生成）

在美國裝修是學問，挑選裝修團隊、處理裝修過程中遇到的糾紛，都不是易事。近期，南加發生一系列裝修詐騙案，嫌犯通過偽造工傷、恐嚇提告等方式，威脅業主賠償私了。針對這種情況，裝修專家和執業律師提供實用建議，幫助業主避免類似詐騙和保護自身權益。

●業者：申請許可、貨比三家

華人Levi在美國從事裝修行業已有五年，負責過各種項目。他表示，偽造工傷的詐騙案不常見，但在裝修行業內，低價往往是誘餌。Levi提到，「一些裝修師傅會用低於市場的價格來吸引業主，但施工過程中通過增加額外項目來提高費用，比如管道維修、牆體加固等。」對此他建議，業主在裝修前最好與裝修公司簽訂書面合同，明確規定施工項目和費用，並且避免一次性支付所有款項。

為預防被騙，Levi認為，一個有效舉措是在裝修前向政府申請許可證，即owner builder permit。他指出，尤其是對較大或結構性修改的裝修項目，有許可證能確保所有的施工程序都在合法框架下進行。他說，「許可證不僅能保障施工合規性，還能為業主提供更多法律保護。」Levi還建議，如果裝修項目較大，業主可以聘請專門的監督人員，負責檢查施工的質量和進度。

Levi提醒業主，在選擇裝修團隊時，要關注公司的背景和信譽，不要僅看價格，也要比較服務內容和質量，可以參考公司過去的項目資料。同時，多與不同的裝修團隊接觸，貨比三家，盡量選擇具備合法執照和專業資格的團隊。

●律師：搜集證據、保持堅定

有豐富工傷案件訴訟經驗的方德（Joseph Frondle）律師指出，無論工人的工傷是偽造或真實，業主首先不必恐慌，而是要求對方提供醫療報告、治療帳單等相關證明。方德建議，業主不要輕易支付任何賠償金，而是重在搜集證據。

方德還表示，訴訟不可怕，如果心裡沒底可以尋找律師幫助。他說，「很多人害怕訴訟，擔心被告上法庭，但實際上，很多時候這些威脅都是空洞的。業主可以諮詢專業律師，了解權利，儘管諮詢費不便宜，但花幾百美元找專家好過私下賠償幾萬美元。」

根據方德介紹，通常情況下若工人確實受工傷，責任應由其雇主承擔，而不是業主。他說，「如果裝修公司有工傷保險，工人應該通過公司提交賠償申請。裝修工人若直接要求業主支付賠償，往往是為繞開保險公司理賠，避免保險費上升。」他建議業主可以要求裝修公司提供其保險信息，並直接與保險公司聯繫。

方德指出，很多時候，裝修公司或工人並不真的打算採取法律行動，他們更希望通過製造恐懼讓業主妥協。業主應該保持堅定，拒絕做出不合理讓步，要求對方提供合法證明。

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