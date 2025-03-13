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華醫操刀 男膝蓋手術卻失小腿 爾灣加大醫學中心不評論

【橙縣訊】
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切割手術後，沃爾夫的小腿。（橙縣高等法院法庭文件）
切割手術後，沃爾夫的小腿。（橙縣高等法院法庭文件）

南加州河濱縣（Riverside County）一名電工，原本只是進行膝蓋的半月板手術，卻沒想到最終導致幾乎整條小腿被鋸。手術的操刀者是華人醫師，目前受害者已向該華人醫師所屬醫院提告。

根據橙縣紀事報（The Orange County Register），今年58歲的派里斯市（Perris）男子沃爾夫（Wayne Wolff）去年4月在爾灣加大醫學中心（UCI Medical Center）的趙氏家族綜合癌症中心接受治療。這家醫院的運動醫學領頭醫師王鼎驊（Dean Wang）為他做了手術。

根據今年2月11日在橙縣高等法院提告加大董事會（California Board of Regents）的訴狀，沃爾夫和他的妻子麗莎(Lisa Wolff)稱，王鼎驊做手術過程中，不小心切割、灼燒了腿部大動脈，這條大動脈負責將血液傳送至左腳，王醫師錯誤地以為那只是普通血管，最終導致原告失去大部分的小腿。麗莎是一名有多年經驗的急診室護士。

訴狀書還稱，王鼎驊和他的醫護團隊，當時花了近40分鐘才止住血；王鼎驊和其團隊認為，這是正常的現象，告訴麗莎只是「切到了血管」。麗莎認為，這是在故意掩蓋丈夫失去大量血的情況。術後幾天，沃爾夫忍受極端疼痛，情況愈發糟糕，不得不住院。王鼎驊當時出城參加會議，由其他醫師當班，沃爾夫從未被轉移至加護病房。

根據訴狀，當麗莎向醫院提及丈夫的疼痛與經歷的手術不符時，有醫師竟告訴她，丈夫在家裡可能有過量使用麻醉藥物的問題。沃爾夫的腿部開始腫脹、沒有知覺，皮膚變得冰冷，感覺不到腳趾。當要求超音波檢查時，醫院有兩天都拒絕了該要求。有一個醫師幫助他們預約超音波檢查，卻被王鼎驊取消了。

在第一次手術的三天後，王鼎驊再次對沃爾夫進行手術，之後王鼎驊告訴麗莎，她丈夫的腿部動脈有血液堵塞，然而後來一名血管專科醫師對沃爾夫進行第三次手術，嘗試拯救他的腿，卻沒有發現血管堵塞狀況。該醫師表示，在第一次手術中，沃爾夫腿部的主動脈被割斷了。最終，58歲的韋恩失去大部分的小腿。

當麗莎質問為何沒有給丈夫拍片，為何沒有找他疼痛的根源，為何取消超音波檢查時，王鼎驊回答，「我不知道」。

該案中原告要求的賠償金數額未知。爾灣加大醫學中心一名發言人稱，對正在進行的訴訟，不發表評論。

根據網路資料，本案中的王鼎驊醫師是關節、運動醫學界的知名人士，曾接受「國家地理」雜誌訪問，也曾活躍聖蓋博谷社區的醫學講座活動，帶來醫學方面的演講。

爾灣加大 華人 橙縣

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