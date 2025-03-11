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加州強烈冬季風暴本周來襲 將帶來雨雪

編譯廖宜怡／綜合報導
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加州今年冬季最冷的風暴本周來襲，南北加州都將顯著降雨和降雪。（美聯社）
加州今年冬季最冷的風暴本周來襲，南北加州都將顯著降雨和降雪。（美聯社）

受大氣河推動，一場強烈的冬季風暴即將在本周12日和13日為整個加州帶來大雨和大雪，預測12日可能影響灣區民眾通勤，而包括太浩湖地區在內的內華達山脈（Sierra Nevada）可能降雪數呎。12日晚上起，系統將往南移動，預計可為加州中部和南部帶來數吋雨水，當地山區也將降雪。

氣象局表示，這個強烈的風暴系統目前正在加州太平洋近海形成，因為受北極寒冷氣團和亞熱帶溫暖氣團之間對比的影響，風暴的威力正在不斷增強中。12日起，一股強烈冷鋒將圍繞著風暴中心穿過加州，冷鋒所到之處的降雨和降雪將明顯增加。

氣象局指出，到目前為止，加州這個冬季的風暴主要受暖空氣和高雪線影響，氣溫不算太低，但本周這場風暴是一個冷風暴系統，可能會是本季最冷的一場風暴。

氣象局預測，截至13日晚上，加州有部分地區可能已連續降雪36小時，內華達山脈最高海拔地區的積雪量可能達3呎以上，海拔6000呎以下地區積雪量可能介於數吋到2呎之間。

在平地降雨方面，氣象局表示，12日會是灣區降雨最顯著的時候。從當日下午起，雨勢會由小迅速轉大，覆蓋整個灣區和沙加緬度谷地區。隨著鋒面的移動和風暴與太平洋水氣的碰撞，降雨量將在12日晚上到13日凌晨達到最高峰。

氣象局預測，儘管這幾天白天氣溫可能在50度以上，夜間也有40多度，但高空氣團迅速冷卻足以在12日和13日產生一種可稱之為「冷雨」（cold rain）的感覺，特別是12日晚上到13日清晨之間，一些地區可能出現雷陣雨和冰雹。

這場風暴將使南加州各地顯著降雨，雨勢至少為中度。預計從12日上午到13日上午，加州大部分地區都可能面臨降雨過量的風險。

加州 灣區 南加

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